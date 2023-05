Im Januar wird Lukas Podolski zum dritten Mal Vater. Töchterchen Ella ist das erste Kind, das in seinem eigenen Geburtsland Polen zur Welt kommt. Dort entsteht auch das neueste Foto des Vater-Tochter-Gespanns, das der 37-Jährige jetzt in den sozialen Medien teilt.

Lukas Podolski, ehemaliger deutscher Nationalfußballer und aktiver Kicker in Polen, ist im Januar zum wiederholten Mal Vater geworden. Nun teilt er bei Instagram ein neues Foto von sich und seiner Tochter, das bei seinen Followern für Begeisterung sorgt, was mehr als 50.000 Likes belegen.

Auf dem Bild hält der Weltmeister von 2014 die kleine Ella im Arm und macht gemeinsam mit ihr ein Spiegelselfie. Dazu schreibt der 37-Jährige auf Englisch: "Der Grund, warum es sich lohnt, jeden Tag alles zu geben." Dieser Grund kam am 20. Januar zur Welt und ist das mittlerweile dritte Kind des Fußballprofis und seiner Ehefrau Monika. Die zwei haben zudem den 14-jährigen Louis und die sechs Jahre alte Maya.

"Das schönste Gefühl überhaupt"

Schon kurz nach Ellas Geburt hatte Podolski ein Foto von ihr geteilt. Im Gespräch mit der "Bild"-Zeitung erklärte er damals, eine Geburt sei "immer wieder etwas ganz, ganz Besonderes und das schönste Gefühl überhaupt! Wir freuen uns wahnsinnig, dass wir nun zu fünft sind. Jeder, der mich kennt, weiß, dass meine Kinder und Familie etwas ganz Besonderes für mich sind. Sie hat mich dahin gebracht, wo ich heute bin."

Der Kicker selbst wurde 1985 in Gliwice in Polen geboren. Als er zwei Jahre alt war, zogen sein deutschstämmiger Vater und seine polnische Mutter nach Bergheim nahe Köln. Auch seine Frau Monika stammt aus dem Nachbarland, in dem als erstes Kind der beiden auch Ella das Licht der Welt erblickte.