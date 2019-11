Madonna-Fans greifen tief in die Tasche

Die "Queen of Pop" lässt sich königlich entlohnen.

Wer die großen Popstars live auf der Bühne sehen will, muss dafür schon ein paar Euros locker machen. Für Fans von Madonna wird das Konzerterlebnis jetzt aber richtig teuer. So teuer, dass die "Queen of Pop" damit sogar einen Rekord aufstellen könnte.

Am liebsten ganz vorne stehen, dem Lieblingsmusiker ganz nah: Konzerte sind sowohl für Musiker als auf für deren Fans etwas ganz Besonderes. Wo sonst trifft man auf Tausende Menschen, die die gleichen Songs mitsingen können und sich am Schluss vielleicht sogar mit nach oben gereckten Feuerzeugen in den Armen liegen?

Wie viel ist ein Live-Erlebnis mit Madonna wert? (Foto: REUTERS)

Doch dieses Gefühl hat seinen Preis. Denn: Je berühmter der Künstler, desto teurer die Show. Bestes Beispiel dafür liefert aktuell Popstar Madonna. Für ihre "Madame X"-Tour verlangt sie Eintrittspreise zwischen 50 und 680 Euro. Mit 276 Euro pro Ticket liegt das deutlich über dem Durchschnitt aller bisherigen Madonna-Touren. Früher, so das Musikmagazin "Billboard", hätte eine Karte im Schnitt 104 Euro gekostet.

Ein Grund für die gestiegenen Ticketpreise ist das neue Format der "Madame X"-Tour. Statt in großen Arenen aufzutreten, werden die Shows in kleineren Locations wie Opernhäusern oder Theatern stattfinden. Kleinere und intimere Konzerte haben ihren Preis, was die Fans nicht abzuhalten scheint: Die 16 bisher angekündigten Konzerte sind bereits ausverkauft, weitere Städte sollen aber folgen. Laut einem Insider wolle Madonna weltweit 75 Mal auf der Bühne stehen - und damit etwa 50 Millionen Euro einspielen.

Die "Queen of Pop" ist damit in der Geschichte des "Billboard"-Rankings nach Bruce Springsteen die Solokünstlerin mit den höchsten Ticketpreisen überhaupt. Für einen Abend mit "Springsteen on Broadway" müssen Fans im Schnitt umgerechnet 450 Euro hinblättern. Da bei Madonna noch nicht alle Veranstaltungsorte feststehen, könnten die Preise aber noch weiter steigen. Mit über 300 Millionen verkauften Schallplatten weltweit ist sie zudem die erfolgreichste weibliche Sängerin aller Zeiten und damit auch im Guinness-Buch der Rekorde vertreten.