Mit ihren 60 Jahren ist Madonna noch ganz schön fit. Das zeigt sie jetzt in einem bei Instagram geposteten Video. Wer sie beim völlig entspannten Workout beobachtet, kann bei dem Anblick fast neidisch werden.

Madonna ist bekannt dafür, immer wieder Grenzen zu überschreiten und sich selbst zu Höchstleistungen anzutreiben. Für ihre Shows ist ihr nichts zu anstrengend, und ihrem Ehrgeiz ist es wohl auch zu verdanken, dass ihr Körper trotz seiner 60 Jahre noch über eine außergewöhnliche Flexibilität verfügt.

Diese stellt die Pop Queen jetzt in einem Video bei Instagram unter Beweis. Dort sieht man sie in Netzstrümpfen, Spitzenoberteil, Sportsocken und perfekt geschminkt und frisiert rücklinks auf einer Matte liegen, das Smartphone im Anschlag. Während sie Nachrichten tippt, hebt sie immer wieder ihre Beine in die Höhe und lässt sie weit nach außen fallen. So beweglich ist manch einer nicht einmal als Teenager gewesen. Madonna jedoch scheint die Bewegung nichts weiter auszumachen. Zu dem Clip schreibt sie: "Madame X bereitet sich auf den Tag vor."

Proben zur Tour

Der Hashtag #rehearsals lässt darauf schließen, dass sich Madonna gerade mitten in den Proben zu ihrer anstehenden Tournee befindet. Im Juni ist mit "Madame X" nämlich ihr vierzehntes Album erschienen, das sie bald dann auch live auf die Bühne bringen will.

Am 12. September beginnt in New York die "Madame X"-Tour der Queen of Pop. Bis zum 7. Oktober wird sie allein 17 Konzerte im BAM Opera House spielen. Außerdem kommt sie nach Chicago, Las Vegas, Los Angeles, spielt aber ebenfalls in Europa. Dann dürfen sich ihre Fans in Lissabon, London und Paris auf eine sicherlich wieder außergewöhnliche Show freuen.