"Warum hast du nicht Nein gesagt?" Mit diesem Duett gelang Maite Kelly und Roland Kaiser vor rund fünf Jahren ein Song-Wunder, das bereits nahezu ein Schlager-Evergreen ist. Nun tun sich die beiden erneut für ein ganz besonderes Lied zusammen.

Dass sie mit ihrem Duett "Warum hast du nicht Nein gesagt" Schlager-Geschichte schreiben würden, hatten Maite Kelly und Roland Kaiser wohl nicht geahnt, als sie es 2014 veröffentlichten. Doch der Song der zum deutschen Liedgut konvertierten Ex-"Kelly Family"-Sängerin und des Grandseigneurs der deutschen Unterhaltungsmusik schlug ein wie eine Bombe.

Allein das zugehörige Video hat mittlerweile mehr als 113 Millionen Abrufe auf Youtube. Und auch auf keiner Schlager-Party, die etwas auf sich hält, darf der Song fehlen.

Nun, fünf Jahre später, konnten Kelly und Kaiser offenbar auch nicht Nein zu einer weiteren Kooperation sagen. So trafen sie sich für ein Weihnachtsduett erneut vor dem Mikro. Dieses wird auf der "Super Deluxe Edition" seines aktuellen Albums "Alles oder Dich" ebenso zu finden sein wie auf der "Herz Edition" ihres Albums "Die Liebe siegt sowieso", das just am Freitag erscheint.

Aus der Feder von ABBA

Der Song namens "Klinget hell ihr Glocken" hat dabei auch noch eine ganz besondere Geschichte: Er wurde von den ehemaligen ABBA-Musikern Benny Andersson und Björn Ulvaeus geschrieben und gehört in Schweden zum musikalischen Nationalgut. Von der Idee, aus dem schwedischen Klassiker eine deutsche Weihnachtsversion zu machen, soll Ulvaeus so begeistert gewesen sein, dass er sogar die erste Version des deutschen Textes verfasst hat - der erste Songtext, den er jemals in deutscher Sprache schrieb.

Kelly, Kaiser, ABBA - klingt nach einer ungewöhnlichen Konstellation? Mag sein, aber das Fest der Liebe scheint alle Genre-Grenzen zu sprengen. Schließlich wissen wir seit Kurzem noch von einem anderen Weihnachtsduett, das wir lange nicht für möglich gehalten hätten: Robbie Williams singt auf seinem Album "The Christmas Present", das am 22. November erscheint, das Lied "Santa Baby" mit Helene Fischer.