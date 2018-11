Unterhaltung

Manager bestätigt Todesursache: "Malle-Jens" hielt Krebserkrankung geheim

Für seine Fans kommt die Nachricht von Jens Büchners Tod überraschend. Der Reality-TV-Star selbst hat allerdings schon lange von seiner tödlichen Erkrankung gewusst. Doch um niemandem zur Last zu fallen, hielt er sie geheim, berichtet sein Manager.

Der TV-Auswanderer und Schlagersänger Jens Büchner ist an einer Krebserkrankung gestorben, die er vor der Öffentlichkeit geheim gehalten hatte. Das bestätigte sein Manager Carsten Hüther. "Es war Lungenkrebs", erklärte Hüther der "Bild"-Zeitung.

Die Krankheit wurde erst jetzt öffentlich, weil Büchner mit seiner Krankheit offenbar nicht hausieren gehen wollte. "Jens wollte mit seiner Krankheit niemandem zur Last fallen. Deshalb hat er so lange geschwiegen", erzählte Hüther weiter. Der Schlagersänger habe schon länger gewusst, dass er krank gewesen sei, noch bevor man es ihm angesehen habe.

Im Kreise seiner Lieben

"Seine Familie war bei ihm, als er starb", bestätigt Büchners Manager außerdem. Seine Ehefrau Daniela sei dem TV-Auswanderer nicht von der Seite gewichen. Vor wenigen Tagen war bekannt geworden, dass Büchner in ein Krankenhaus in Palma eingeliefert worden sei. Daniela Büchner hatte bei Instagram erklärt, dass der Zustand ihres Mannes "kritisch" sei und die Ärzte "ihr Menschenmögliches" versuchten.

In den Sozialen Medien äußerten sich zahlreiche Prominente und Kollegen aus den Reality-TV-Sendungen, an denen Büchner in den vergangenen Jahren teilgenommen hatte. "So traurig", findet Frauke Ludowig die Nachricht über den Tod von Büchner. Sie sei "in Gedanken bei seiner Familie", schreibt die Moderatorin zu einem Bild von Malle-Jens bei Instagram. "Sitze gerade stumm in der Küche", erklärt Melanie Müller unterdessen bei Facebook. Es sei "das Schlimmste, was einer Familie passieren kann! Ich bin in Gedanken bei der Familie aber f..., diesen Verlustschmerz kann man nicht nehmen."

"Ruhe in Frieden, du verrückter Kerl"

Giulia Siegel wendet sich bei Instagram direkt an Büchners Ehefrau Daniela. "Liebe Daniela, ich bin fassungslos und in Gedanken bei dir und all Euren Kindern. Es werden immer Spuren seines Lebens, Gedanken, Bilder und Augenblicke da sein", versucht das Model zu trösten. "Sie werden uns an Jens erinnern, uns zum Lachen bringen, glücklich und auch traurig machen und ihn nie vergessen lassen!"

Auch Ballermann-Kollegin Mia Julia meldete sich via Instagram. Zwar habe sie Malle-Jens "immer nur flüchtig gesehen", sein Tod schockiere sie aber sehr und gehe ihr nahe. "Ruhe in Frieden, du verrückter Kerl", verabschiedet sie sich. "Wie furchtbar", findet auch Natascha Ochsenknecht bei Instagram. Sie wünsche der Familie viel Kraft.

Und auch Gina-Lisa Lohfink postete bei Instagram ein gemeinsames Foto. Sie sei "am Boden zerstört und unendlich traurig. Mein lieber Jens, ist nicht mehr bei uns - kann es und will es einfach nicht glauben." Das Model könne gar nicht mehr mit dem Weinen aufhören.

Quelle: n-tv.de