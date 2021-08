So sieht Mario Barth nicht mehr aus ...

Wettschulden sind Ehrenschulden - das weiß auch Mario Barth. Und so kommt es, dass der Comedian kaum noch wiederzuerkennen ist. Als Verlierer trägt er fortan nämlich "oben ohne". Oder handelt es sich dabei doch nur um Photoshop?

Das sieht aber ungewohnt aus: Mario Barth präsentiert sich in einem völlig neuen Look. Der Comedian hat einen Schnappschuss auf Instagram geteilt, auf dem er "oben ohne" trägt. Seine sonst hellbraunen, kurzen Haare hat er sich offenbar abrasiert, fortan trägt er eine Glatze.

"Wer verliert, muss rasieren", schreibt Barth zu seinem Beitrag. Auch, was er von dem Ausgang der Wette hält, teilt er seinen Fans mit: "Das ist vielleicht 'ne Scheiße. Überlegt euch genau jede Wette", so der 48-Jährige weiter. Als Comedien weiß er aber natürlich auch: "Alles mit Humor nehmen. Keine Panik, wächst nach."

Um was es bei der Wette ging, verrät Barth nicht. Auch nicht, ob es sich bei dem Mann an seiner Seite um den Gewinner der Wette handelt. Der zumindest blickt im Gegensatz zu Barth mit einem breiten Grinsen in die Kamera.

Den meisten seiner Instgram-Follower gefällt der neue, wenngleich erzwungene Look aber offenbar. "Endlich mal 'ne ordentliche Friese", ärgert ihn etwa Reality-Star Detlef Steves. "Steht dir", findet auch der Entertainer Knossi. Ein anderer meint: "Nichts gegen deine 'Mähne', Mario, aber Glatze sieht gar nicht mal so schlecht aus."

Nur ein Fan findet, Barth sehe aus, als sei er "gerade mit der Saugglocke geholt worden. Die haben auch so einen Kopp", heißt es. Ein paar andere Follower vermuten dagegen, bei dem rasierten Schädel handele es sich lediglich um Photoshop oder eine "Glatzenapp". Ob es sich bei der neuen Frisur tatsächlich nur einen Scherz handelt, wird sich spätestens bei Barths nächstem Instagram-Post zeigen.