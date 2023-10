Der Tod des früheren "Friends"-Darstellers Matthew Perry mit nur 54 Jahren macht Wegbegleiter und Fans betroffen. Angebliche Insider gewähren nun auch Einblicke in das Seelenleben des Schauspielers. Unterdessen wird der Leichnam zur Beerdigung freigegeben.

Dass Schauspieler Matthew Perry privat unter vielen Problemen litt, ist kein Geheimnis. Schließlich sprach er selbst offen über seine jahrelange Drogen- und Alkoholsucht, etwa in seinen vor einem Jahr veröffentlichten Memoiren "Friends, Lovers and the Big Terrible Thing". In dem Buch berichtete er, er habe sein halbes Leben in den Kampf gegen seine Abhängigkeiten investiert. Sage und schreibe 64-mal sei er durch den Entzug gegangen.

Auch nach dem Tod Perrys, der am Samstag im Alter von lediglich 54 Jahren tot im Whirlpool seines Hauses in Los Angeles aufgefunden worden war, sollen verschreibungspflichtige Medikamente bei ihm gefunden worden sein. Wie das US-Portal "TMZ" unter Berufung auf "Quellen in den Strafverfolgungsbehörden" meldete, handelte es sich dabei um Antidepressiva, angstlösende Medizin und ein Medikament zur Behandlung der Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD). Unter der Lungenerkrankung leiden oft Menschen, die wie Perry viele Jahre und intensiv rauchen.

"Traurig und depressiv"

Doch seine Sucht- und Gesundheitsprobleme waren laut einem Bericht der "Daily Mail" nicht die einzigen Umstände, die dem Schauspieler zu schaffen machten. So soll Perry namentlich nicht genannten Informanten aus seinem Umfeld zufolge auch unter Einsamkeit gelitten haben. Nach einer langen Reihe gescheiterter Beziehungen sei der ehemalige "Friends"-Serienstar "traurig und depressiv" gewesen, zitiert die "Daily Mail" ihre Quellen.

"Matthew hat immer von der perfekten Familie geträumt", sagte demnach ein Insider dem britischen Blatt. Und weiter: "Er wollte eine Frau und wenigstens ein paar Kinder. Er sagte, es würde ihm auch nichts ausmachen, eine Frau zu heiraten, die bereits Kinder hat."

Der "Daily Mail" zufolge hatte Perry ein enges Verhältnis zu seinem Stiefvater, der mit seiner Mutter seit 42 Jahren glücklich verheiratet sei. Deshalb sei er auch dafür aufgeschlossen gewesen, eine Familie mit Stiefkindern zu begründen.

"Glück an den falschen Stellen gesucht"

In der Vergangenheit waren alle Beziehungen Perrys früher oder später gescheitert. Dazu zählten etwa eine kurze Affäre mit "Pretty Woman" Julia Roberts in den 90er-Jahren und eine längere Liaison mit Schauspielkollegin Lizzy Caplan zwischen 2006 und 2012. Eine 2020 geschlossene Verlobung mit der Literaturmanagerin Molly Hurwitz wurde nur ein Jahr später wieder gelöst.

Rat und Nothilfe bei Suizid-Gefahr und Depressionen Bei Suizidgefahr: Notruf 112

Deutschlandweites Info-Telefon Depression, kostenfrei: 0800 33 44 5 33

Beratung in Krisensituationen: Telefonseelsorge (0800/111-0-111 oder 0800/111-0-222, Anruf kostenfrei) oder Kinder- und Jugendtelefon (Tel.: 0800/111-0-333 oder 116-111)

Bei der Deutschen Depressionshilfe sind regionale Krisendienste und Kliniken zu finden, zudem Tipps für Betroffene und Angehörige.

In der Deutschen Depressionsliga engagieren sich Betroffene und Angehörige. Dort gibt es auch eine E-Mail-Beratung für Depressive.

Eine Übersicht über Selbsthilfegruppen zur Depression bieten die örtlichen Kontaktstellen (KISS).

"Matthew hat Dutzende Frauen gedatet. Aber am Ende hatte er immer das Gefühl, dass sie nur an seinem Geld und Ruhm interessiert waren. Dabei war er viel zu spendabel", zitiert die "Daily Mail" abermals einen ihrer Informanten. "Glücklich zu sein, war alles, was Matt je wollte", heißt es weiter. "Aber er hat die Liebe und das Glück immer an den falschen Stellen gesucht. Wie traurig, dass er allein gestorben ist."

Toxikologie-Bericht steht noch aus

Auch wenn im Haus des Schauspielers wohl Medikamente gefunden wurden, sind die Umstände seines Todes noch nicht geklärt. Die Autopsie des Stars habe keine direkten Aufschlüsse liefern können, berichten US-Medien übereinstimmend. Laut "TMZ" veröffentlichten die zuständigen Gerichtsmediziner zwar einen ersten Bericht. Ohne den weiterhin ausstehenden Toxikologie-Bericht könne die genaue Todesursache jedoch noch nicht definiert werden.

Bis zur abschließenden Klärung können demnach noch Wochen oder sogar Monate vergehen. Dennoch hätten die Behörden bereits grünes Licht für die Übergabe des Leichnams an Perrys Familie gegeben, damit diese sich um die Beerdigung kümmern könne, schreibt "TMZ". Die Angehörigen des Schauspielers meldeten sich unterdessen mit einem Statement zu Wort: "Der tragische Verlust unseres geliebten Sohnes und Bruders bricht uns das Herz. Matthew hat als Schauspieler und als Freund der Welt so viel Freude bereitet. Ihr alle habt ihm so viel bedeutet und wir wissen die enorme Liebe, die uns überströmt, zu schätzen."