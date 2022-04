Mehr als 15.000 Wetterprognosen hat Maxi Biewer in den vergangenen 30 Jahren für RTL präsentiert. Doch damit ist nun Schluss. Die allseits beliebte Moderatorin tauscht "die große Wetterbühne" lieber gegen eine lange Segeltour mit ihrem Mann.

Die Zuschauer liebten sie vor allem für ihre witzigen Wetteransagen. Nun müssen sie jedoch Abschied nehmen von Maxi Biewer. Die langjährige RTL-Wetterexpertin beendet ihre Karriere als Moderatorin. Biewer werde "die große Wetterbühne" nach 30 Jahren Dienstzeit verlassen, teilte RTL mit.

Für ihre freie Zeit hat die 57-Jährige demnach schon eine Segeltour gemeinsam mit ihrem Mann geplant: "Im Sommer geht es zu den Kanaren. Anschließend - also am Ende der atlantischen Hurrikansaison - werden wir Richtung Karibik weitersegeln", sagte Biewer laut Mitteilung.

"Einerseits ist es traurig, wenn wir Kolleginnen oder Kollegen nicht mehr um uns haben oder wir uns schrittweise aus den Augen verlieren. Auf der anderen Seite freut man sich, dass sich ein Stück Lebensglück und Traum erfüllt", sagte ntv-Wettermann Björn Alexander zu den Plänen seiner Kollegin. Es gebe "nicht viele Menschen, die so viel Charme und Energie in den Morgenstunden versprühen wie Maxi Biewer". "In Tausenden Wettersendungen konnten sich Millionen Menschen Tag für Tag davon überzeugen und sich ebenso umfassend wie kompetent über das Wettergeschehen informieren", so Alexander.

"Habt mein Leben geformt"

Bereits im Februar hatte Biewer auf Instagram bekannt gegeben, dass sie "in Altersteilzeit" gehen werde. "Ich danke allen Zuschauern, die mich 30 Jahre in ihr Leben gelassen haben", schrieb sie. "Nur euch habe ich es zu verdanken, dass ich sooo lange das Wetter machen durfte, und ihr damit auch mein Leben geformt habt."

Biewer wurde 1964 im damaligen Ost-Berlin geboren und begann zunächst eine Karriere als Schauspielerin im DDR-Fernsehen und am Theater. Seit 1992 ist sie als Wettermoderatorin in Sendungen wie "Guten Morgen Deutschland" und "RTL Aktuell" zu sehen. Mehr als 15.000 Wetterprognosen hat sie laut RTL seitdem präsentiert. Auch im Programm von ntv, VOX oder RTLZWEI trat Biewer als Wetterexpertin auf.