"Was zur Hölle ist bei euch los, Leute?", fragt sich ein irritierter Nutzer. Und tatsächlich kann man nur hoffen, dass der jüngste Instagram-Post von Megan Fox mit ihrem Verlobten Machine Gun Kelly lediglich ein Halloween-Sketch ist. Verstörend ist er trotzdem.

Es gab eine Zeit, in der war Megan Fox so etwas wie das Poster-Girl von Hollywood. Nicht zuletzt nach ihrem Auftritt in "Transformers" lagen ihr die Männer scharenweise zu Füßen. Landen konnte bei ihr schließlich Schauspielkollege Brian Austin Green, der sie 2010 heiratete und mit dem sie drei Söhne bekam, bevor die Ehe 2020 dann endgültig in die Brüche ging.

So weit, so normal, so bürgerlich, so beinahe spießig, möchte man sagen. Doch spätestens seit sie kurz nach der Scheidung mit Rapper Machine Gun Kelly zusammenkam, mit dem sie seit Anfang 2022 auch verlobt ist, ist es mit der Sittsamkeit bei Fox vorbei. Gemeinsam legten die beiden schon so manchen skurrilen Auftritt hin - bis hin zu der Offenbarung, dass sie gelegentlich das Blut des jeweils anderen naschten, "für rituelle Zwecke", versteht sich.

Wie ein Hund an der Kette

Mit ihrem jüngsten Instagram-Post schießt die 36-Jährige den Vogel jedoch eindeutig ein weiteres Mal ab. So postete sie einen kurzen Clip und diverse Fotos, die sie und Kelly bei einer bizarren Zeremonie zeigen. Die Schauspielerin kniet in Latex-Klamotten, Overknee-Stiefeln und Netzstrumpfhose vor ihrem Verlobten. Der Rapper trägt dabei das Gewand eines Priesters. Während er mit der einen Hand ein Glas voll mit Wein - wir hoffen doch mal, dass es Wein ist - in die Höhe reckt, reicht er ihr mit der anderen eine Oblate.

Zum Video, in dem die Szene festgehalten wurde, läuft Marilyn Mansons Version des Eurythmics-Klassikers "Sweet Dreams (Are Made of This)". Auf weiteren Fotos ist zu sehen, wie Kelly seine Freundin an einer Kette wie einen Hund durch die Gegend führt. Fox versah den Post mit dem Kommentar: "An Sonntagen empfangen wir die Kommunion."

"Kaputte Idole"

Binnen zehn Stunden wurde der Post weit über zwei Millionen Mal abgerufen. Die Reaktionen der mehr als 20 Millionen Followerinnen und Follower der Schauspielerin fallen jedoch erwartungsgemäß überwiegend irritiert bis entsetzt aus.

"Was zur Hölle ist bei euch los, Leute?", merkt etwa ein Nutzer verstört an. Ein anderer wird noch deutlicher: "Kaputte Generation, kaputte Idole! Wie viel Aufmerksamkeit wollen die beiden noch haben?" Und eine Dritte echauffiert sich: "Unakzeptabel. Niemand sollte jemals die Religion eines anderen verspotten."

Was Fox und Kelly mit dem Post tatsächlich bezwecken wollen, war zunächst jedoch ungewiss. Gut möglich, dass es sich auch nur um eine Demonstration ihres diesjährigen Halloween-Einfalls handeln soll. Wirklich gut gelungen ist ihnen das aber nicht.