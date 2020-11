Megan Fox greift Ex öffentlich an

Streit um die Kinder Megan Fox greift Ex öffentlich an

Ganz konfliktfrei war das Verhältnis von Megan Fox und Brian Austin Green wohl nie. Dafür gab es zu viele vorübergehende Trennungen in ihrer Beziehung. Doch seit dem endgültigen Liebes-Aus eskaliert der Zwist. Nun geht sie ihren Ex öffentlich an.

Megan Fox und Brian Austin Green haben im Mai ihre Trennung öffentlich gemacht. Trotz allem Freunde zu bleiben, fällt ihnen offenkundig ziemlich schwer. Davon zeugt nicht zuletzt, dass sich die Schauspielerin ihren Noch-Ehemann nun öffentlich bei Instagram vorgeknöpft hat. Der Vorwurf: Er benutze die gemeinsamen Kinder, um sich ins rechte Licht zu rücken.

Auslöser der verbalen Attacke war ein Bild, das Green mit Blick auf Halloween gepostet hatte. Es zeigte den Schauspieler zusammen mit Sohn Journey (4), wie das US-Magazin "People" berichtet. Für Fox offenbar ein No-Go. "Warum muss Journey auf diesem Bild sein?", kommentierte sie den Vater-Sohn-Schnappschuss. Green habe doch durchaus auch die Möglichkeit gehabt, den Jungen aus der Aufnahme herauszuschneiden. "Ich weiß, du liebst deine Kinder. Aber ich verstehe nicht, wieso du nicht aufhören kannst, sie zu benutzen, um dich bei Instagram zu positionieren", echauffierte sich die 34-Jährige.

"Du bist so berauscht"

Anscheinend ginge es ihm darum, sie bewusst schlecht darstellen zu wollen, unkte die Schauspielerin. "Du bist so berauscht davon, die allgegenwärtige Darstellung zu befeuern, ich sei eine abwesende Mutter und du der stets und ewig engagierte Vater des Jahres." Dabei würden sich die Elternteile das Sorgerecht gleichmäßig teilen.

Offenbar war die Ansage der "Transformers"-Darstellerin unmissverständlich. Green hat das Foto mittlerweile durch eine zugeschnittene Version ausgetauscht, auf der Sohn Journey nicht mehr zu sehen ist.

Ewige On-Off-Beziehung

Die Liebesgeschichte von Megan Fox und Brian Austin Green ist durchwachsen. 2004 sollen sie erstmals ein Paar geworden sein. 2009 trennten sie sich, ein Jahr darauf läuteten die Hochzeitsglocken. Aus der Ehe stammen die Söhne Journey River, Bodhi Ransom (6) und Noah Shannon (8).

Green hat außerdem einen vierten Sohn namens Kassius (18) aus einer früheren Beziehung mit Schauspielerin Vanessa Marcil. Er und Fox trennten sich 2015 ein weiteres Mal, ehe Sohn Journey 2016 zur Welt kam. Mittlerweile datet Fox den US-Musiker Machine Gun Kelly.