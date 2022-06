Ihre langen schwarzen Haare sind schon immer das Markenzeichen von Megan Fox. Bei der Premiere von "Machine Gun Kelly's Life in Pink" macht die Schauspielerin dem Namen der Doku über ihren Verlobten nun aber alle Ehre: Sie erscheint von Kopf bis Fuß in pink.

US-Schauspielerin Megan Fox hat bei der Premiere der Hulu-Dokumentation "Machine Gun Kelly's Life in Pink" über ihren Musiker-Verlobten in New York mit einem brandneuen Look überrascht. Sie verwandelte ihre markanten schwarzen Haare in einen Blondton mit rosa Strähnchen.

Den Barbie-Style komplettierte Fox mit ihrem Outfit. Die Schauspielerin trug ein knappes rosa Neckholder-Kleid, das ihr tiefes Dekolleté und ihre durchtrainierten Beine betonte. Dazu kombinierte sie sexy rosa Riemchenschuhe, die ihre ebenfalls rosafarbene Pediküre zur Geltung brachte - auch die Fingernägel zierte dieser Farbton.

Machine Gun Kelly trägt bauchfrei

Beim Make-up setzte Fox auf voluminöse Wimpern, einen Hauch von Rouge auf den Wangen und einen hellrosa Gloss auf ihrem Schmollmund. Abgesehen von ihrem smaragdgrünen Verlobungsring von Machine Gun Kelly - gebürtig Colson Baker - verzichtete Fox an diesem Abend auf Accessoires.

Der Musiker erschien in einem bauchfreien, pink-blau gemusterten Pullover, der seine stark tätowierten Bauchmuskeln betonte, einer weißen Hose und weißen Sneakers. Der 32-Jährige trug gewohnt viel Schmuck, darunter rosa Ohrringe und eine Perlenkette. Sein Haar hatte er gemäß dem Filmtitel pink gefärbt.

Kennengelernt hatten sich Fox und Machine Gun Kelly 2020 am Set des Films "Midnight in the Switchgrass". Anfang Januar 2022 feierten die beiden ihre Verlobung mit einer skurrilen Zeremonie, bei der sie das Blut des jeweils anderen getrunken haben sollen. Auf dem roten Teppich blieb das Paar wie immer dicht beieinander.