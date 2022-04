Befindet sich derzeit in den Niederlanden: Herzogin Meghan.

Nun, es ist ja der Wille, der bekanntlich zählt. Und da sie der Ukraine ihren Respekt zu zollen versuchte, wollen wir mit Herzogin Meghan nicht ganz so streng sein. Doch bei einem Maltermin mit kleinen Kindern unterläuft der 40-Jährigen ein peinlicher Fauxpas.

Beim Besuch der britischen Botschaft im niederländischen Den Haag hat Herzogin Meghan einen kleinen, aber unangenehmen Fehler begangen. Während des Auftritts am Rande der von ihrem Ehemann Prinz Harry ins Leben gerufenen Invictus Games sollte sie mit kleinen Kindern am Tisch sitzen und malen.

Dabei entstand ein Foto, das sie beim Beschriften einer selbstgemalten gelb-blauen Ukraine-Flagge zeigte. Wie unter anderem auf der Twitter-Seite der Botschaft zu sehen ist, schrieb die US-amerikanische Ehefrau von Prinz Harry "peace" auf das Bild. Das "Frieden" platzierte sie auf dem blauen Teil der Flagge - und dieser lag bei ihr unten, also falsch herum.

Die Nationalflagge der Ukraine besteht aus einem gelben Band und darüber einem blauen. Das helle Blau steht für den Himmel und das Goldgelb für die Weizenfelder des Landes.

Fauxpas erinnert an Trump-Desaster

Für den Herzog und die Herzogin von Sussex haben die Invictus Games eine besondere Bedeutung. Bei der dritten Ausgabe 2017 in Toronto, Kanada, sorgte Prinz Harry für eine Überraschung: Er hatte seinen ersten offiziellen Auftritt mit seiner späteren Frau Meghan. Die Spiele von 2018 fanden anschließend in Sydney statt. Sowohl Prinz Harry als auch Meghan waren erneut dabei.

Meghans Fauxpas erinnert an einen ähnlichen Vorfall des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump, der im Jahr 2018 bei einem Besuch in einem Kinderkrankenhaus für die Fotografen mit den jungen Patienten die Flagge der Vereinigten Staaten ausmalen wollte. Und während manches Kind der Flagge problemlos rote Streifen und den weißen Sternen einen blauen Hintergrund verpasste, brachte der Ex-Präsident anscheinend etwas durcheinander. So ließ er auf einen roten und zwei weiße Streifen einen blauen folgen. Damit sorgte er für viel Spott im Netz - vor allem, weil er einen Anstecker mit der US-Flagge trug.