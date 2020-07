Gibt es etwas, was wir von Micaela Schäfer noch nicht gesehen haben? In Deutschland mag die Antwort "Nein" lauten. Doch im Ausland gibt es wohl noch Nachholbedarf. So hat die "Nacktschnecke" nun sowohl im spanischen als auch im slowakischen "Playboy" einen Auftritt. Dabei bekommt sie auch Unterstützung.

Micaela Schäfer hat es geschafft, in Deutschland einen Bekanntheitsgrad zu erlangen, der manchen gestandenen Politiker in den Schatten stellen dürfte. Womit? Mit nichts. Oder zumindest mit möglichst wenig. Jedenfalls dann, wenn es um die Klamotten geht.

Egal, ob im Dschungelcamp, bei irgendeiner Aktion am Brandenburger Tor oder auf der einen oder anderen Abi-Feier - Gelegenheiten, die selbsternannte "Nacktschnecke" in ihrem Element zu erleben und von allen Seiten zu begutachten, gab es wirklich bereits genug. Auch in zahlreichen Magazinen - von "Penthouse" über "FHM" bis "Men's Health" - zeigte sich die 36-Jährige von ihrer nicht mehr so ganz natürlichen Sahneseite.

"So stolz"

Auf das "Playboy"-Cover hat es Schäfer ebenfalls schon geschafft. Das allerdings nicht in Deutschland, sondern im November vergangenen Jahres in Tschechien. Ohnehin scheinen die europäischen Nachbarn noch ein gewisses Nachholbedürfnis zu haben, wenn es um das deutsche Nacktmodel geht. Denn nun kürt Schäfer gleich noch zwei weitere regionale "Playboy"-Ausgaben - in Spanien sowie in der Slowakei.



Schon vor einer Woche postete die gebürtige Leipzigerin Eindrücke ihres Shootings für die Magazin-Version auf der iberischen Halbinsel. "So stolz auf mein zweites 'Playboy'-Cover", schrieb sie dazu und kündigte bereits an, dass auch noch ein dritter "Playboy"-Auftritt unmittelbar bevorsteht.

"Wer träumt nicht davon"

Nun ist klar, dass sie diesen für die slowakische Ausgabe der Herrenpostille absolviert hat. Und das nicht allein. Unterstützung erhielt Schäfer bei diesem Shooting von keiner Geringeren als Richard-Lugner-Ex Cathy. "Zusammen mit Cathy Lugner im Bett, unter der Dusche und auf der Couch - wer träumt nicht davon", schrieb Schäfer zu einem Foto des entsprechenden "Playboy"-Covers auf ihrer Instagram-Seite.

Aber auch Lugner vermittelte schon vor ein paar Tagen einen ersten Eindruck davon, wie die Doppelpack-Session mit Schäfer verlaufen ist. So postete sie auf ihrer Instagram-Seite ein Bild, das sie beim gemeinsamen Rekeln mit Schäfer auf der Couch zeigt.

"I guess: 'Every blondie needs a brownie'" ("Ich schätze: 'Jede Blondine braucht eine Brünette'"), schrieb die 30-Jährige dazu und fragte ihre Follower, was sie darüber dächten. Und auch wir fragen uns: Hätten die Fans die Wahl zwischen dem tschechischen, dem spanischen und dem slowakischen "Playboy" - welchen würden sie wohl nehmen?