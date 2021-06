Mehr als 30 Jahre ist es her, dass die damals noch unbekannte Sheryl Crow 1987 mit Michael Jackson auf Tournee ging. Jetzt packt sie aus, der Manager des Popstars habe sie damals sexuell belästigt. Lange habe sie geschwiegen, weil ein Anwalt ihr dazu geraten habe.

1987 ging die damals noch unbekannte US-Sängerin Sheryl Crow mit Popstar Michael Jackson (1958-2009) auf Tournee. Dabei sei sie von Jacksons Manager sexuell belästigt worden, sagte sie nun "The Independent". Crow war 25 Jahre alt, als sie als Backgroundsängerin für die Tour engagiert wurde. Jacksons damaliger Manager Frank DiLeo war 39 Jahre alt.

Die heute 59-Jährige behauptet, nicht Michael Jackson habe privates Interesse an ihr gezeigt, wie damals in einigen Medienberichten spekuliert worden war. Vielmehr habe sie DiLeo sexuell belästigt und ihr versprochen, sie zu einem Star zu machen. Er habe außerdem gedroht, ihre Karriere zu ruinieren, sollte sie über die Belästigung sprechen. 1989 sei sie in ihre Wohnung in Los Angeles zurückgekehrt und habe mit Depressionen gekämpft.

"Sind noch nicht am Ziel"

Crow sagte in dem Interview mit "The Independent", es sei "in jeder Hinsicht unglaublich für einen jungen Menschen aus einer wirklich kleinen Stadt, die Welt zu sehen und mit dem wohl größten Popstar zusammenzuarbeiten". Sie glaube zwar, dass sexuelle Belästigung in den vergangenen Jahrzehnten ernster genommen worden sei, aber es gebe noch Raum für Verbesserungen: "Ich denke, wir haben einen langen Weg zurückgelegt, aber es fühlt sich nicht so an, als wären wir schon ganz am Ziel."

Mehr zum Thema "Habe seltsame Dinge gesehen" Sheryl Crow über Arbeit mit Michael Jackson

Die Anschuldigungen der Künstlerin kommen ein Jahrzehnt nach DiLeos Tod auf: Er starb im August 2011 im Alter von 63 Jahren. Michael Jackson war bereits zwei Jahre vor seinem ehemaligen Manager mit 50 Jahren verstorben. Es ist jedoch nicht das erste Mal, dass Crow, die mehr als 50 Millionen Alben weltweit verkauft und neun Grammy Awards gewonnen hat, über die sexuelle Belästigung zu Beginn ihrer Karriere spricht.

Im Jahr 1993 tauchte der Name DiLeo in dem Lied "The Na-Na Song" auf ihrem Album "Tuesday Night Music Club" auf. 2017 sprach die Sängerin über die angeblichen Belästigungen, um die #MeToo-Bewegung zu unterstützen. Auf Twitter schrieb sie damals: "Ein Manager auf meiner ersten großen Tour als Backupsängerin." Ein Anwalt habe ihr davon abgeraten, auszupacken. "Also habe ich auf meiner ersten Platte Songs darüber geschrieben."