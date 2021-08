Michael Wendler verkauft Villa in den USA

Nur Bares ist Wahres Michael Wendler verkauft Villa in den USA

Hier lässt es sich durchaus leben: drei Schlafzimmer, Riesengrundstück, Pool, Bootsliegeplatz. Dennoch bietet Michael Wendler nun seine Villa in Florida zum Verkauf an. Ein Schelm, wer denkt, das könnte womöglich mit seiner finanziellen Situation zu tun haben.

Schlagersänger Michael Wendler möchte sich offenbar von seiner Villa in Florida trennen. Zumindest steht diese derzeit unter anderem beim Online-Immobilienmakler Realtor.com zum Verkauf, wie zunächst die "Bild"-Zeitung berichtete. Das Anwesen ist dort in einer Annonce für einen Preis von 899.000 US-Dollar (rund 760.000 Euro) inseriert.

In der Anzeige heißt es unter anderem, es handle sich um ein Anwesen mit drei Garagen, drei Schlaf- sowie zwei Badezimmern. Außerdem ist von einem "übergroßen" Grundstück und einem "modernen Grundriss" die Rede. Die Villa sei zudem mit einem Bootsliegeplatz und einem Pool ausgestattet. Einen Eindruck von dem Luxus, der die neuen Besitzer erwartet, vermitteln auch die Fotos, die der Annonce beigefügt wurden.

Enormer Wertzuwachs

Interessant ist außerdem die Preisentwicklung der Villa, deren Veröffentlichung in den USA obligatorisch ist. So wurde das Anwesen zuletzt im Jahr 2017 von Wendler für 474.900 US-Dollar (rund 400.000 Euro) erworben. Bei einer Veräußerung für nun 899.000 US-Dollar könnte der 49-Jährige also einen satten Gewinn einstreichen.

Wendler wohnt momentan auf dem rund 1400 Quadratmeter großen Areal in der Stadt Cape Coral gemeinsam mit seiner Frau Laura Müller. Bereits 2016 war der "Sie liebt den DJ"-Interpret in die USA gezogen. Von dort aus fällt er in jüngster Zeit vor allem durch die Verbreitung absurder Verschwörungsmythen auf.

Zuletzt sind zunehmend Wendlers finanzielle Situation und Machenschaften ins Visier geraten - in den Medien, aber auch vor Gericht. Nachdem er Mitte Juli nicht zu einem Prozess in Dinslaken erschienen war, erließ die Richterin sogar einen sogenannten Sitzungshaftbefehl gegen ihn. Wendler soll in Deutschland hohe Steuerschulden aufgetürmt haben. Ihm stehe das Wasser finanziell bis zum Hals, wird kolportiert.