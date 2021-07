Immer wieder entzieht sich Michael Wendler der Verfolgung durch die Justiz. So auch bei einem Prozess gegen ihn vor dem Amtsgericht Dinslaken, zu dem er nicht erscheint. Die Richterin hat dafür wenig Verständnis und greift durch - mit einem Haftbefehl für den Sänger.

In Deutschland hat man Michael Wendler schon seit Monaten nicht mehr zu Gesicht bekommen. Stattdessen macht er es sich in seiner Wahlheimat Florida in den USA gemütlich. Und das, obwohl er Medienberichten zufolge seine dortige Villa vor Kurzem verkauft hat und seither mit seiner Frau Laura zur Miete wohnt.

Sowohl der Verkauf des Hauses als auch Wendlers beharrlicher Verbleib in den USA soll auf ein und dieselbe Ursache zurückgehen: Dem 49-Jährigen steht finanziell das Wasser bis zum Hals, in Deutschland scharren Behörden und Gläubiger mit den Hufen, seiner habhaft zu werden.

So nun auch bei einem Prozess in Dinslaken, der am Dienstagmorgen ab 9 Uhr angesetzt war. In dem Verfahren geht es um den Vorwurf der Beihilfe zum Vereiteln einer Zwangsvollstreckung in Tateinheit mit Bankrott in zwei Fällen. Bei der Verhandlung wäre ein persönliches Erscheinen Wendlers angezeigt gewesen. Doch der Sänger glänzte durch Abwesenheit.

Wendler könnte Abschiebung drohen

Nach Informationen der "Bild"-Zeitung unternahm Wendler noch kurz vor knapp den Versuch, sein Fernbleiben zu legitimieren. So soll er am späten Montagabend bei dem Gericht einen Antrag gestellt haben, sich von seinem mit einer Vollmacht ausgestatteten Anwalt vertreten zu lassen.

Doch sowohl Richterin als auch Staatsanwältin sahen dafür wohl keinen Anlass. Stattdessen verhängte die Richterin nun Haftbefehl gegen Wendler. Ein Einspruch, den der Anwalt des Sängers dagegen erhob, blieb ohne Erfolg. In der Folge könnte Wendler jetzt die Abschiebung aus den USA drohen.

Seit der Jahrtausendwende machte Michael Wendler als Schlagersänger Karriere. Später nahm er vermehrt an Reality-TV-Formaten wie "Promi Big Brother", dem Dschungelcamp oder gemeinsam mit Laura dem "Sommerhaus der Stars" teil. Im Oktober 2020 äußerte Wendler erstmals Verschwörungsfantasien vor dem Hintergrund der Corona-Krise. Seither hat er sich zunehmend radikalisiert. Zuletzt schloss er sich etwa Behauptungen an, die Hochwasserkatastrophe in Deutschland sei mithilfe militärischer Anlagen, die das Wetter manipulieren, bewusst von Menschen herbeigeführt worden.