Corona-Quarantäne in Italien Michelle Hunziker nimmt's mit Humor

In Italien herrscht wegen des Coronavirus gerade Ausnahmezustand. Das ganze Land steht unter Quarantäne, und die verschont natürlich auch nicht die dort lebenden Promis. Michelle Hunziker gehört dazu und hat ihre ganz eigene Art, mit den Dingen umzugehen.

Wie 60 Millionen andere Italiener ist Michelle Hunziker von den massiven Einschränkungen des öffentlichen Lebens betroffen, die jetzt in Italien aufgrund des grassierenden Coronavirus verhängt wurden. Die 43-Jährige tut jedoch alles, um trotz der tragischen Umstände den Humor nicht zu verlieren.

In ihrer Instagram-Story spricht sie auf Italienisch über die Vorteile des Daheimbleibens, während sie ihren kleinen Hund auf dem Schoß hält. "Also: Da wir ja zu Hause sind, können wir sehr tolle Dinge machen. Zu Hause können wir uns um uns selbst kümmern, Beauty-Gesichtsmasken machen. Wir können unsere flauschigen Freunde knuddeln. Wir können viele Gesellschaftsspiele mit unseren Kindern spielen", sagt sie optimistisch in die Kamera.

Tipps für Singles

Hunzikers Ideen gegen Quarantäne-Langeweile helfen zwar vor allem erstmal nur Menschen mit Kindern und/oder Haustieren, aber im Anschluss gibt es dann auch noch ein paar Beauty-Tipps, die auch die Singles unter den Weggesperrten befolgen können. Damit sie nach der Quarantäne wieder gutaussehend an den Strand gehen können, wie Hunziker meint. Außerdem sieht man sie in der Maske sitzen, während ihre Visagistin mit Mundschutz an ihr arbeitet.

Dann postete die Moderatorin auch noch ein Video, in dem sie per Stop-Motion-Technik liegend vom Bett aufs Sofa wechselt. Die Erstellung eines solchen Clips ist natürlich auch eine Möglichkeit, sich die Ödnis zu vertreiben. Laut dazugehörigem Text ein weiterer Ratschlag für die Singles unter ihren Followern. Es ist das erste Mal, dass Hunziker zumindest ein bisschen zeigt, wie sie wohnt. Und allein damit macht sie ihren krisengeplagten italienischen Fans wohl eine große Freude.