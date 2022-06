Anfang der Woche müssen die Rolling Stones ihr Konzert absagen - der Sänger der Band hat Corona. Jetzt meldet sich Mick Jagger mit einem Gesundheitsupdate: Ihm geht es bereits "viel besser" - er will schon nächste Woche wieder auf der Bühne stehen.

Mick Jagger hat seinen Fans ein Gesundheitsupdate gegeben. Der Sänger der Rolling Stones hatte sich mit dem Coronavirus infiziert. Nun teilte er unter anderem auf Instagram eine Nachricht, in der er erklärte, wie es ihm gehe.

"Vielen Dank für eure Genesungswünsche und Nachrichten in den letzten Tagen", schrieb Jagger. "Mir geht es viel besser und ich kann es kaum erwarten, nächste Woche wieder auf der Bühne zu stehen! Der Termin in Amsterdam wurde auf den 7. Juli verschoben und wir werden so schnell wie möglich Neuigkeiten über den neuen Termin in Bern haben. Bis bald!"

Das Konzert in Amsterdam war für den vergangenen Montag geplant gewesen und wurde kurzfristig abgesagt, weil sich Mick Jagger mit dem Coronavirus infiziert hatte. Laut Mitteilung der Band zeigte er bei der Ankunft in der Johan-Cruyff-Arena Symptome und ließ sich daraufhin testen.

60 Jahre Rolling Stones

Auf Instagram bezog Jagger ebenfalls Stellung und entschuldigte sich für die Absage des Gigs: "Ich bin leider positiv auf Covid getestet worden. Wir bemühen uns, den Termin so schnell wie möglich zu verschieben und so schnell wie möglich zurückzukommen. Vielen Dank für eure Geduld und euer Verständnis."

Die britische Band hatte ihre "Sixty"-Tournee durch Europa am 1. Juni mit einem Konzert in Madrid eröffnet. Mit der Tour feiert sie ihr 60-jähriges Bestehen. Auf dem Programm stehen 14 Auftritte in zehn Ländern, darunter Städte wie Mailand, London, Brüssel und Liverpool. Ob diese Konzerte wie geplant stattfinden können, ist derzeit noch nicht klar. Der nächste Auftritt ist in Bern geplant. In der kommenden Woche wollen die Rolling Stones in Mailand auftreten, am Monatsende in London.

Jagger, der gegen Covid-19 geimpft ist, stellte im April 2021 einen neuen Song vor - "Easy Sleazy" -, den er während des Lockdowns zu Hause aufgenommen hatte. Im selben Monat gaben die Rolling Stones ihren Klassiker "You Can't Always Get What You Want" aus dem Jahr 1969 in einem virtuellen Auftritt zum Besten.