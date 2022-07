In Wien feiert eine junge Frau mit Freundinnen ihren Junggesellinnenabschied, als plötzlich Mick Jagger ihren Weg kreuzt. Nach einem Moment des Zögerns spricht die Braut den Frontmann der Rolling Stones an und bekommt so ein JGA-Foto mit Seltenheitswert.

Am Sonnabend feierte eine junge Frau aus Wien gemeinsam mit ihren Freundinnen ihren Junggesellinnenabschied zu Musik, die eher im Schlager als im Rock zu verorten war. Als dann aber Rolling-Stones-Frontmann Mick Jagger den Weg der Gruppe kreuzte, erkannten die Frauen ihn natürlich trotzdem. So entstand ein besonderes JGA-Foto, wie sie wohl sonst eher selten gibt.

Es war eine Freundin der Braut, die den Rockmusiker entdeckte. "Sie sagte: Ich glaube, da ist gerade Mick Jagger an uns vorbeigegangen", erzählt Braut Susanne im Gespräch mit der "Bild"-Zeitung. "Auf den ersten Blick hatte ich ihn gar nicht erkannt, denn er trug Maske. Aber am Freitagabend war ja das Rolling-Stones-Konzert in Wien gewesen. Ihm folgten jetzt zwei Bodyguards, sodass wir uns schnell sicher waren, dass er es tatsächlich ist", erinnert sich die 33-Jährige weiter.

"Er war super nett"

Kurzerhand nahm sie unter dem Zuspruch ihrer Freundinnen allen Mut zusammen und sprach den 78-jährigen Rockstar an. "Ich bin zu ihm hingegangen und habe ihm erzählt, dass ich gerade meinen Junggesellinnenabschied feiere." Und der habe sehr locker reagiert, zitiert das Blatt Susanne weiter. "Er war super nett und überhaupt nicht abgehoben. Er sagte sofort, dass er natürlich ein Foto mit uns machen würde."

Jagger versammelte spontan die ganze Dirndl-tragende Frauenschar für ein Gruppenfoto um sich herum. Dieser besondere Moment dürfte nicht nur Susanne noch lange in Erinnerung bleiben, auch Jagger selbst lud ihn auf seinem Instagram-Account hoch.

Dort präsentiert sich Mick Jagger am Rande der aktuellen Tour immer wieder ganz privat in den unterschiedlichsten Sightseeing-Momenten. Auf einem Foto steht er beispielsweise nachts an einem Hot-Dog-Stand in Wien, ein anderes Bild zeigt ihn an einem Brückengeländer lehnend in Liverpool, in einem kurzen Video prostet er in einem Münchner Biergarten seinen Followern mit einer Maß Bier zu.

Stones-Fans in Gelsenkirchen (27. Juli) und Berlin (3. August) sollten also die Augen offen halten, ist es doch nicht unwahrscheinlich, dass sie ihm in diesen Städten bald mal über den Weg laufen.