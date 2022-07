Mit "Top Gun: Maverick" eilt Tom Cruise derzeit an den Kinokassen von einem Meilenstein zum nächsten. Einem Schauspielkollegen könnte dieser Erfolg aber kaum egaler sein. "In meiner Welt ist er irrelevant", sagt Mickey Rourke über Cruise.

Tom Cruise reitet derzeit auf einer unglaublichen Erfolgswelle: Der Hollywood-Star hat mit "Top Gun: Maverick" den besten US-Kassenerfolg in seiner Karriere hingelegt. In der Rolle des Piloten Pete Mitchell alias Maverick spielte der 60-Jährige in den USA binnen zehn Tagen über 291 Millionen Dollar ein. Weltweit spielte die Fortsetzung des Kultfilms von 1986 insgesamt mehr als eine Milliarde Dollar ein. Ein Meilenstein, der Respekt verdient, könnte man meinen. Doch Mickey Rourke sieht das anders.

"Ich habe keinen Respekt davor, wirklich!", sagte Rourke am Montagabend in der Talkshow "Piers Morgan Uncensored" mit Blick auf seinen Kollegen. "Das bedeutet mir einen Scheiß." Cruise spiele "seit 35 Jahren die gleiche scheiß Rolle", so der Schauspieler und Ex-Boxer. "In meiner Welt ist er irrelevant".

Helden sind Pacino, De Niro und Walken

Stattdessen bewundere Rourke Darsteller wie Al Pacino, Christopher Walken, Robert De Niro und Richard Harris - "das ist die Art von Schauspieler, die ich sein möchte, wie Monty Clift und (Marlon) Brando damals. Viele Typen, die einfach versucht haben, als Schauspieler zu wachsen.

Mickey Rourke feierte 1982 seinen Durchbruch mit "American Diner". Ab den 90er-Jahren nahm er sich eine Hollywood-Auszeit, um eine Boxkarriere zu verfolgen. Zwar gewann der 69-Jährige sechs von acht Kämpfen, dafür bezahlte er jedoch mit seinem einst äußerst attraktiven Gesicht einen hohen Preis. Rourke unterzog sich einer Reihe von Schönheitsoperationen, um die Resultate seiner Verletzungen zu korrigieren - vergeblich. "Ich ging zum Falschen, um mein Gesicht wieder zusammensetzen zu lassen", sagte Rourke der "Daily Mail" später. Nach weiteren Eingriffen ergatterte er Rollen in "Sin City", "Iron Man 2", "The Expendables" und schließlich im Drama "The Wrestler", für das er sogar für einen Oscar nominiert wurde.