Dank einer Vox-Show, die für Krebsvorsorge wirbt, erfuhr Teilnehmer Mickie Krause, dass er selbst einen bösartigen Tumor in der Blase hat. Seither wurde der Sänger bereits zweimal operiert. Wie es ihm jetzt geht, verrät er im Interview mit RTL.

Vor wenigen Wochen nahm Mickie Krause an der Vox-Show "Showtime of my Life" teil, die auf das Thema Krebsvorsorge aufmerksam machen will. Ausgerechnet dabei erhielt er selbst die erschreckende Diagnose: Der 51-Jährige hat einen Blasentumor.

Seither hat sich sein Alltag stark verändert, der Krebs ist in den Mittelpunkt gerückt. Sofort hat sich der Sänger in Therapie begeben, wurde inzwischen zum zweiten Mal operiert. Bei RTL äußert es sich jetzt dazu, wie es ihm aktuell geht.

In der neuen Folge der RTL-Online-Show "VIPstagram" überrascht der Mallorca-Star die Moderatoren Tanja Bülter und Kena Amoa mit der Information, dass er inzwischen sogar schon wieder Joggen geht. 45 Minuten läuft er und ist quasi fit wie ein Turnschuh. "Ich bin ganz entspannt in einem 6er-Schnitt gelaufen, acht Kilometer. Das war für mich wirklich eine Wohltat und hat mir sehr, sehr gut getan."

Derzeit gönnt sich Mickie Krause an der Nordsee etwas Ruhe, um zu Kräften und auf andere Gedanken zu kommen. Denn natürlich muss der Schock der Diagnose erst noch verkraftet werden. "Das Schlimmste im Leben ist ja Hilflosigkeit, und ich fühlte mich in dem Moment natürlich total hilflos, weil ich überhaupt nicht mit dieser Diagnose gerechnet habe", sagte Krause kurz danach im Interview mit RTL über den Moment, als er von dem bösartigen Tumor erfuhr.