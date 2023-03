Nein, auf den Ballermann verzichten will Partysänger Mickie Krause nicht. Dennoch haben sich die Prioritäten des 52-Jährigen mittlerweile verschoben. Im Fokus steht für ihn mehr denn je die Familie. Dazu dürfte auch seine Krebserkrankung im vergangenen Jahr beigetragen haben.

Ballermann-Sänger Mickie Krause hat in einem Interview hervorgehoben, welchen Stellenwert die Familie inzwischen für ihn hat. "Heute ist mir ganz klar die Familie viel wichtiger als mein Job", sagte der 52-Jährige in einem Gespräch mit dem Sender Sat.1 und ergänzte: "Wenn man mich früher gefragt hat, was ist wichtiger, Familie oder Karriere? Da hätte ich gesagt Karriere - da hatte ich aber noch keine Familie."

Seine Frau, mit der er seit 20 Jahren verheiratet ist, sei "die beste Ehefrau, die ich für meine erste Ehe kriegen konnte", schwärmte Krause. Er sei froh, "dass meine Frau es auch mit mir aushält". Sie sei aber bestimmt auch "ganz froh, wenn ich immer weg bin". Und auch die Kinder "freuen sich jetzt schon wieder, dass ich im 'MegaPark' bin". Sie würden in Mallorcas berühmt-berüchtigtem Partytempel oftmals in der ersten Reihe stehen und ihren Vater feiern.

"Eine andere Leichtigkeit"

Dazu haben sie bald auch wieder Gelegenheit: Mickie Krauses nächster Auftritt ist für den 3. April geplant. 25 bis 30 weitere sollen folgen. Nach seiner Blasenkrebserkrankung muss der Sänger aber "ein bisschen zurückfahren", wie er sagt. "Ich habe im letzten Jahr ein bisschen zu viel gemacht", gab er zu. Im vergangenen Jahr sei er allein in Deutschland 172 Mal auf der Bühne gestanden. 2023 möchte er sich auf "130 bis 140" Shows beschränken.

"Großartig umgestellt" habe er sein Leben nach der Krebsdiagnose aber nicht, sagte Krause. Mit der Krankheit könne er schließlich "alt werden, weil wir es noch rechtzeitig erkannt haben", habe ein Arzt zu ihm gesagt. Obwohl der Tumor mittlerweile entfernt wurde, sei "die Leichtigkeit eine andere als vor anderthalb Jahren", räumte Krause zugleich ein.

Krause hatte die Diagnose Blasenkrebs im Rahmen der Dreharbeiten zur Anfang 2022 ausgestrahlten Vox-Show "Showtime of My Life" erhalten. Der in Nordrhein-Westfalen geborene Sänger, der mit bürgerlichem Namen Michael Engels heißt, begann seine Karriere als Ballermann-Star um die Jahrtausendwende. Zu seinen bekanntesten Party-Hits zählen etwa "10 nackte Friseusen", "Schatzi schenk mir ein Foto!" und "Geh mal Bier hol'n".