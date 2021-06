Seit 20 Jahren "in love": Mickie Krause.

Seit über 20 Jahren lässt Mickie Krause am Ballermann die Kuh fliegen. Doch privat geht es bei dem Partysänger deutlich bodenständiger zu. Schließlich ist er verheiratet - und das nun ebenfalls seit 20 Jahren. Jetzt zeigt er erstmals die Frau an seiner Seite.

Zu seinem Repertoire gehören so dufte Songs wie "Zehn nackte Friseusen", "Jan Pillemann Otze" oder "Schatzi! Schenk mir ein Foto!". Wer jedoch glaubt, dass auch das Privatleben von Partysänger Mickie Krause eine einzige Ballermann-Sause sei, ist falsch gewickelt. Nein, Krause ist sogar schon seit 20 Jahren verheiratet.

Das Jubiläum seines Jaworts feierte der 51-Jährige nun auf seiner Instagram-Seite. "Hochzeitstag! Heute vor 20 Jahren wurde mir klar: 'Jetzt ist die Mark nur noch 50 Pfennig wert!'", erklärt er in einem seiner jüngsten Posts mit einem Augenzwinkern.

Getreu dem Motto "Schatzi! Schenk mir ein Foto!" veröffentlichte Krause dazu ein Bild, das am Tag der Tage aufgenommen worden war. Er ist darauf lediglich von hinten zu sehen, züchtig, im schwarzen Anzug und mit braver Frisur, die ihm vermutlich eine angezogene Friseuse zuvor verpasst hatte.

Vor allem jedoch wandern die Blicke zu der Frau auf dem Foto, die sich Krause ganz in Weiß in die Arme wirft. Schließlich ist es das erste Mal, dass der Sänger einen so intimen Einblick auf sein privates Glück gewährt - auch wenn der natürlich schon 20 Jahre auf dem Buckel hat.

Krause ohne Perücke

Muss da eine Friseuse ran? (Foto: imago/Herbert Bucco)

Nachdem wir schon so viel über Frisuren gesprochen haben, wollen wir an dieser Stelle doch auch nochmal an ein denkwürdiges Ereignis aus dem Januar 2019 erinnern. Da klaute Lukas Podolski bei einem Charity-Fußball-Turnier Krause mal eben die Perücke vom Haupt. Aber psst, nicht weitersagen!

Mickie Krause, der eigentlich Michael Engels heißt, gelang sein Durchbruch mit Stimmungshits Ende der 1990er-Jahre. Seither ist er Stammgast in den Partytempeln von S'Arenal auf Mallorca und zählt zu den erfolgreichsten Ballermann-Stars. Mit seiner Frau hat er drei gemeinsame Kinder.