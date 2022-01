Miley Cyrus ist für ihre Offenherzigkeit bekannt. Doch dieser Silvesterauftritt ist selbst der 29-jährigen Sängerin einen Tick zu nackt. Mitten im Song verabschiedet sich das Oberteil des Popstars. Doch Cyrus reagiert gekonnt und mit Humor.

US-Popstar Miley Cyrus ist mit einem Garderoben-Malheur ins neue Jahr gestartet. Bei ihrer hauseigenen Silvestershow "Miley's New Years Eve Party" verrutsche das Oberteil der 29-jährigen Sängerin derart, dass sie kurzzeitig von der Bühne flüchten und improvisieren musste.

Die Panne ereignet sich zu Beginn des Songs "Party in the U.S.A.". Während Cyrus die ersten Zeilen des Liedes singt, hält sie das knappe silberweiße Top vor der Brust fest. Wenige Sekunden später blickt sie überrascht runter und raunt "in Ordnung" ins Mikrofon. Dann dreht sich Cyrus um, lässt das Oberteil fallen und verschwindet mit ihrer linken Hand schützend vor dem nackten Oberkörper platziert hinter der Bühne.

Knappe 40 Sekunden später ist das Malheur behoben - teilweise zumindest. Cyrus kehrt ohne Oberteil und stattdessen in ein viel zu großes rotes Jackett gekleidet auf die Bühne zurück und singt weiter. Dann kommentiert die 29-Jährige die Panne mit Humor: "Ich habe immer noch so viele Klamotten wie nie auf der Bühne an", sagt der für seine Offenherzigkeit bekannte frühere Kinderstar lachend.

Bereits als 15-Jährige ließ sich Cyrus 2008 nur in einem Seidentuch bekleidet im Mode- und VIP-Magazin "Vanity Fair" ablichten. Fünf Jahre später brach sich endgültig mit ihrem Image des Disneystars "Hannah Montana", als sie sich entschied, im Musikvideo zu ihrem Song "Wrecking Ball" nackt auf einer Abrissbirne zu singen und zu tanzen. In demselben Jahr erklärte sie im "Rolling Stone"-Magazin, dass Cannabis "die beste Droge aller Zeiten" sei und zündete sich bei der Verleihung der MTV European Music Awards auf der Bühne einen Joint an.