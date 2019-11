Die Beziehung zwischen Miley Cyrus und Cody Simpson ist noch ganz frisch. Als Partner nimmt die Popsängerin ihre neue Flamme aber bereits zur Hochzeit ihres kleinen Bruders mit. In Tennessee feiert die Familie in kleiner Runde.

Miley Cyrus ist momentan in sehr romantischer Verfassung. Bei Instagram teilte sie nun Bilder der Hochzeit ihres kleinen Bruders Braison Cyrus, zu der sie mit ihrem neuen Freund, Cody Simpson, erschienen war. Simpson und Cyrus sind erst seit etwa vier Wochen ein Paar und offenbar schwer verliebt, wie sie regelmäßig auf ihren Instagram-Profilen zeigen.

Nun also die erste gemeinsame Hochzeit "an einem umwerfend sonnigen Tag in Tennessee, auf der Spitze jenes Hügels, auf dem wir aufgewachsen sind und gespielt haben...", schreibt Cyrus zu den Fotos der Familienfeier. Die Hochzeit stand offenbar unter dem Motto der Siebziger. Die Schnappschüsse zeigen Cyrus und Simpson ganz in Schwarz gekleidet sowie Bräutigam Braison und seine Frau Stella in legeren Jeans- und Lederjacken beim Anschneiden der Hochzeitstorte.

Miley Cyrus und Cody Simpson kennen sich schon seit einigen Jahren und pflegten in der Vergangenheit eine freundschaftliche Beziehung. Nach der Trennung von Ehemann Liam Hemsworth im August turtelte Cyrus zunächst einige Wochen mit Bloggerin Kaitlynn Carter. Anfang Oktober wurde das Verhältnis zum 22-jährigen Simpson intensiver. Seitdem teilen die beiden regelmäßig intime Fotos in den sozialen Medien. Kürzlich haben sich die beiden sogar gemeinsam neue Tattoos stechen lassen.