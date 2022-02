Schauspielerin Milla Jovovich ist zwar längst US-Amerikanerin. Doch geboren wurde sie in Kiew. Ihre Eltern wiederum stammen aus Serbien und Russland. Mit Entsetzen blickt sie nun auf die Geschehnisse in der Ukraine. Zu sehen, "wie sich das Grauen entfaltet", mache sie "untröstlich und fassungslos", erklärt sie.

Der Krieg in der Ukraine bewegt die Menschen auf der ganzen Welt. Auch Schauspielerin Milla Jovovich, die ukrainische Wurzeln hat, hat sich erschüttert von den Ereignissen gezeigt. In emotionalen Worten erklärt sie auf ihrer Instagram-Seite, wie "untröstlich und fassungslos" sie sei.

Die US-Amerikanerin wurde im ukrainischen Kiew als Tochter eines Serben und einer Russin geboren. "Mein Land und mein Volk werden bombardiert. Freunde und Familie sind untergetaucht", erklärt sie in ihrem Statement. "Mein Blut und meine Wurzeln stammen sowohl aus Russland als auch aus der Ukraine. Ich bin innerlich zerrissen, wenn ich sehe, wie sich das Grauen entfaltet, wie das Land zerstört wird, wie Familien vertrieben werden und ihr ganzes Leben in verkohlten Trümmern um sie herum liegt."

"Moloch des Imperialismus"

Jovovich blickt auch in die Vergangenheit: "Ich erinnere mich an den Krieg in der Heimat meines Vaters, dem ehemaligen Jugoslawien, und an die Geschichten, die meine Familie über das Trauma und den Terror erzählt, den sie erlebt hat." Weiter führt sie aus: "Krieg. Immer Krieg. Machthaber, die keinen Frieden bringen können. Der nicht enden wollende Moloch des Imperialismus. Und immer zahlen die Menschen mit Blutvergießen und Tränen."

In der Instagram-Biografie der Schauspielerin steht "Help Ukraine" ("Helft der Ukraine"). Dazu setzte Jovovich einen Link zu Organisationen, an die man spenden könne, um den Menschen in der Ukraine zu helfen.

Die 1975 geborene Jovovich emigrierte im Alter von fünf Jahren mit ihren Eltern von der damaligen Sowjetunion zunächst nach London. Später zog die Familie in die USA. Jovovich begann bereits im Kindesalter eine Laufbahn als Model und Schauspielerin. Ihren großen Durchbruch feierte sie 1997 im Film "Das fünfte Element" des Regisseurs Luc Besson, mit dem sie damals verheiratet war. Erfolge feierte sie danach unter anderem auch mit der Sci-Fi-Horror-Reihe "Resident Evil".