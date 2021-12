Fast drei Wochen ist es her, dass Mirco Nontschew tot aufgefunden wurde. Um die Todesursache des Comedians mit nur 52 Jahren zu untersuchen, wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Nun jedoch soll Nontschew bald beerdigt werden.

Der plötzliche Tod von Mirco Nontschew erschütterte Anfang Dezember Fans und Kollegen. Jetzt steht fest, wann der Comedian seine letzte Ruhe finden soll. "Die Beisetzung ist im Januar und erfolgt im engsten Familienkreis", erklärt Manager Bertram Riedel auf Nachfrage von RTL. Eine zeitlich engere Eingrenzung wolle die Familie nicht kommunizieren.

Mirco Nontschew war am Nachmittag des 3. Dezembers tot in seiner Berliner Wohnung aufgefunden worden. Die Polizei leitete kurz darauf ein Todesermittlungsverfahren ein. Es heißt, Nontschew sei eines natürlichen Todes gestorben. Der Berliner Künstler wurde nur 52 Jahre alt. Die deutsche Comedy-Welt zeigte sich bestürzt über den frühen Tod des Kollegen.

"Mirco hinterlässt einen Graben"

Komikerin Carolin Kebekus etwa erklärte, sie werde den früheren "RTL Samstag Nacht"-Star als einen "der größten Komiker Deutschlands" in Erinnerung behalten. "Mirco hinterlässt einen Graben. Niemand kann, was er konnte. Er war einfach ein Ausnahmetalent und dazu noch unglaublich nett", so Kebekus. Zuletzt standen sie und Nontschew für "LOL: Last One Laughing" vor der Kamera.

Nontschew war Teil der ersten und der bereits abgedrehten und noch nicht veröffentlichten dritten Staffel der Amazon-Comedyshow. Der Streamingdienst hat sich bereits zur Zukunft des Formats geäußert. "Die Ausstrahlung der dritten Staffel von 'LOL: Last One Laughing' mit Mirco Nontschew ist für Frühjahr 2022 geplant", bestätigte Sprecher Michael Ostermeier. Damit hält das Unternehmen an dem bereits angekündigten Ausstrahlungszeitraum fest.

Nontschew wurde in den 90er-Jahren vor allem als Mitglied der Kultreihe "RTL Samstag Nacht" zum gefeierten Comedian. Auch mit den "7 Zwergen"-Filmen von und mit Otto Waalkes feierte er große Erfolge.