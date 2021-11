Missy Elliott ist eine echte Ausnahme im männerdominierten Rap und Hip-Hop: extrem erfolgreich, mit vielen Millionen verkaufter Alben und etlichen Hits. Zudem produziert sie andere weibliche Stars von Weltrang. Da ist es wohl an der Zeit: Sie wird mit einem eigenen Stern auf Hollywoods "Walk of Fame" geehrt.

Die US-amerikanische Rap-Ikone Missy Elliott hat auf Hollywoods "Walk of Fame" eine Sternenplakette mit ihrem Namen enthüllt. Sichtlich gerührt sprach die 50-jährige Musikerin von ihrem langen Weg zum Ruhm. Sie wolle Gott danken, denn nur mit seinem Beistand habe sie Probleme wie Depressionen und Angstzustände gemeistert, sagte die Rapperin vor Fans und Reportern am Montag.

Supa Dupa: Missy Elliott ist sichtlich stolz. (Foto: Chris Pizzello/Invision/AP)

Als Gastrednerinnen nahmen ihre Kolleginnen Ciara und Lizzo an der Zeremonie im Herzen von Hollywood teil. Für sie sei Missy Elliott "der hellste Stern" in der Welt, sagte Lizzo. "Du weißt gar nicht, was du für so viele schwarze Mädchen getan hast." Lizzo würdigte die "Queen des Hip Hop" als wichtige Wegbereiterin.

Missy Elliott zählt zu den erfolgreichsten Frauen im männerdominierten Rap- und Hip-Hop-Geschäft. Ihr Debütalbum "Supa Dupa Fly" kam 1997 heraus, Songs wie "Get Ur Freak On", "Work It", "The Rain" oder "All N My Grill" waren große Hits. Sie hat sich auch als Produzentin und Label-Chefin einen Namen gemacht und schrieb Songs für Stars wie Christina Aguilera, Destiny's Child, Pink, Janet Jackson, Mariah Carey oder Whitney Houston.

Erste Rap-Künstlerin in Songwriters Hall of Fame

Auch im Januar 2019 schrieb Missy Elliott Geschichte - damals wurde bekannt gegeben, dass sie als erste Rapperin in die Songwriters Hall of Fame aufgenommen wird. Elliott war erst der dritte Hip-Hop-Act überhaupt, dem diese Ehre zuteilwurde. Zuvor waren Jay Z im Jahr 2017 und Jermaine Dupri im Jahr 2018 aufgenommen worden. In dem Statement der Organisatoren zur Begründung ihrer Aufnahme hieß es: "Missy Elliott ist eine der bedeutendsten Künstlerinnen der zeitgenössischen Musik."

Die vierfache Grammy-Gewinnerin hat weltweit viele Millionen Alben verkauft, allein in den USA etwa 30 Millionen. Im Jahr 2020 wurde sie von "Billboard" auf Platz fünf der 100 größten Musikvideokünstler aller Zeiten gewählt.