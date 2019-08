Alyson Stoner ist neun Jahre alt, als sie durch einen beeindruckende Tanzeinlage in einem Video von Missy Elliott zur Ruhm gelangt. 17 Jahre später holt die Rapperin die heute 26-Jährige bei den MTV Video Music Awards zurück ins Rampenlicht.

Sie kann es immer noch beziehungsweise noch viel besser. Alyson Stoner tanzte als Neunjährige im legendären "Work It"-Video von Missy Elliott. Bei den MTV Video Music Awards (VMAs) in New Jersey stand sie jetzt wieder mit der Rapperin auf der Bühne - und begeistert das Publikum erneut.

In etwa der Mitte des siebenminütigen VMA-Auftritts von Missy Elliott betrat Stoner die Bühne und zeigte ihre beeindruckenden Breakdance-Skills. Die heute 26-Jährige ist Tänzerin geworden, ihre Bewegungen sind entsprechend professionell. Im gelben Adidas-Trainingsanzug heizt sie dem Publikum zu Missy Elliotts altem Hit ordentlich ein. Das Video dazu gewann bei den VMAs 2003 selbst einen Award.

Stoner ist pansexuell

Durch die Tanzeinlage werden Erinnerungen wach. 17 Jahre ist der Video-Auftritt von Stoner bereits her und begeisterte schon damals die Zuschauer vor den TV-Geräten. Ihr neuerlicher Auftritt wird nun in den sozialen Medien gefeiert. Ein Mitschnitt davon ging innerhalb kürzester Zeit viral.

Nach ihrem Mitwirken in den Musikvideos zu "Work It" 2003 und "Gossip Folks" 2010 von Missy Elliott, startete Stoner eine Karriere als Tänzerin und Schauspielerin, wirkte in mehreren Disney-Sendungen mit und tanzte für Eminem und Outkast. 2018 machte sie Schlagzeilen durch einen Artikel in der US-amerikanischen "Teen Vogue", in dem sie über ihre Sexualität sprach. "Ich mag Männer, Frauen und Personen, die sich sonst wie definieren. Ich kann Menschen jeden Geschlechts lieben", schrieb sie in dem selbst verfassten Essay. "Es ist die Seele, die mich berührt." Damit befindet sie sich heute in guter Gesellschaft. Auch Stars wie Bella Thorne, Miley Cyrus, Sia und Kesha bekannten sich unlängst als pansexuell.

Alyson Stoner unterhält aktuell einen Podcast mit dem Titel "Simplexity" und ist bei Youtube aktiv.