"Ich bin wieder pützmunter" Moderator Jean Pütz am Herzen operiert

Er will über 100 werden: Jean Pütz.

"Ich hab' da mal was vorbereitet" - mit diesem Satz und der Fernsehsendung "Hobbythek" mausert sich Jean Pütz einst zur Do-It-Yourself-Ikone der Nation. Nun jedoch ist der 86-Jährige auf die Hilfe der Mediziner angewiesen. Nach einer Herz-OP hat er das Krankenhaus inzwischen wieder verlassen.

Jean Pütz hat sich erfolgreich einer Operation an seinem Herzen unterzogen. Insgesamt acht Tage verbrachte der Moderator dafür nach Informationen der "Bild"-Zeitung im Krankenhaus in Bochum. "Ich habe meinen Blutdruck nicht mehr kontrollieren können", sagte der Wissenschaftsjournalist gegenüber der Zeitung. "Darum habe ich eine neue Herzklappe und einen Herzschrittmacher verpasst bekommen".

Nun ist der Deutsch-Luxemburger wieder zu Hause. An diesem Montag wurden die Fäden der Operationsnarbe gezogen. "Ich bin wieder pützmunter", scherzte der 86-Jährige. Pütz erholt sich jetzt in seinem Garten bei Mettmann, wo er Kois züchtet.

Älteren Menschen will Pütz Mut machen. "Nicht verzagen! Die Medizin von heute ermöglicht ein glückliches Leben im Alter, ohne dass man sich zurückziehen oder depressiv werden muss", sagte der ehemalige "Hobbythek"-Moderator: "Ich habe großen Respekt vor der Leistung der Ärzte und dem Fortschritt der Medizin."

"Dachschaden" ist ihm egal

Erst im Sommer 2022 hatte Pütz eine Operation über sich ergehen lassen müssen. An seiner Stirn wurde damals eine auffällige Stelle entdeckt, die sich als Hautkrebs entpuppte. Es handelte sich um eine harmlose Variante, dennoch musste dem TV-Star ein 1,5 Zentimeter großes Hautstück entfernt werden. Nach der Operation bezeichnete er sich als geheilt.

Der "Dachschaden" mit der Narbe sei ihm egal, Hauptsache er sei gesund, so Pütz. "Schönheit brauche ich im Alter nicht", sagte er damals ebenfalls zur "Bild"-Zeitung.

Eine Gruft auf dem Kölner Friedhof Melaten hat sich Pütz nach eigenen Angaben bereits gesichert. Allzu früh wolle er sie aber nicht beziehen: "Ich werde über 100, weil ich so neugierig bin." Erst vor zehn Jahren kam sein drittes Kind zur Welt, Tochter Julie-Josephine.

Der 1936 in Köln geborene Jean Pütz wurde vor allem mit der "Hobbythek" bekannt. Der Mann mit dem markanten Bart moderierte die TV-Sendung über 30 Jahre lang, bis zu ihrer Einstellung 2004. "Ich hab' da mal was vorbereitet" wurde zum geflügelten Wort in der Do-It-Yourself-Show. Seit dem Ende der "Hobbythek" tourt Pütz mit einer Liveshow durch Deutschland.