Viel gibt Moritz Bleibtreu normalerweise nicht über sein Privatleben preis. Nun jedoch bleibt ihm offenbar nichts anderes übrig. Auf ein Foto angesprochen, das ihn beim Händchenhalten mit einer bislang unbekannten Frau zeigt, räumt er ein, von seiner langjährigen Freundin getrennt und neu liiert zu sein.

Ein bisschen weiß man schon über die privaten Verhältnisse von Moritz Bleibtreu. Schließlich hat der 1971 in München geborene Schauspieler mit österreichischen Wurzeln nicht nur selbst eine Film- und Fernsehkarriere eingeschlagen. Schon seine Eltern Monica Bleibtreu und Hans Brenner verdienten ihr Geld am Theater und vor Kameras.

Seit er selbst in Streifen wie "Knockin' on Heaven's Door" oder "Lola rennt" in den 90er-Jahren seinen großen Durchbruch feierte, schirmt Moritz Bleibtreu sein Privatleben jedoch rigoros vor der Öffentlichkeit ab. Bekannt ist immerhin, dass er viele Jahre mit seiner schwedischen Freundin Annika liiert war. Auch dass er mit ihr 2008 seinen Sohn David bekam, ist kein Geheimnis mehr. Nach allem, was wir wissen, waren die beiden jedoch nie verheiratet.

Nun sind abermals Neuigkeiten aus dem Privatleben von Moritz Bleibtreu an die Öffentlichkeit gelangt. Verbreitet hat sie der Schauspieler selbst - womöglich notgedrungen.

20 Jahre jünger

So berichtet das Magazin "Bunte", es habe den Schauspieler auf ein kürzlich aufgetauchtes Foto angesprochen, das ihn beim Händchenhalten mit einer bis dato Unbekannten zeige. "Sie ist die neue Frau an seiner Seite", habe Moritz Bleibtreus Presseagentin Helena Lax daraufhin eingeräumt, so die Zeitschrift.

Die Trennung von seiner Freundin Annika läge schon länger zurück, heißt es weiter. Und auch den Namen und das Alter der neuen Lebensgefährtin von Moritz Bleibtreu kennt die "Bunte" schon: Saskia de Tschaschell, 30 Jahre jung - und somit exakt 20 Jahre jünger als der Schauspieler.

Damit aber genug der privaten Infos. Schließlich gibt es auch aus dem Berufsleben des Schauspielers wissenswerte News. Zum Beispiel die, dass er demnächst in dem neuen Format "Faking Hitler" bei TVNOW/RTL+ zu sehen sein wird. In der Serie über den einstigen Skandal der gefälschten Hitler-Tagebücher schlüpft Moritz Bleibtreu in die Rolle des Fälschers Konrad Kujau.