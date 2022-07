Erst im November des vergangenen Jahres macht Moritz Bleibtreu die Liebe zu seiner Freundin Saskia öffentlich. Nun heiratet das Paar in Schleswig-Holstein. Eingeladen zur Party sind unter anderem Kollegen wie Til Schweiger und Wotan Wilke-Möhring.

Am vergangenen Freitag hat Moritz Bleibtreu in kleinem Kreise "Ja" gesagt. Die Eheschließung des 50-jährigen Schauspielers und seiner 31 Jahre alten Verlobten Saskia de Tschaschell fand im Schloss Reinbek in Schleswig-Holstein vor den Toren Hamburgs statt.

Rund 50 Gäste waren geladen, unter ihnen natürlich Kollegen von Bleibtreu wie Til Schweiger, Uwe Ochsenknecht und Wotan Wilke-Möhring, aber auch die Hamburger Kiez-Größe Kalle Schwensen. Er teilte mehrere Videos und Bilder von dem Event bei Facebook.

Bleibtreus Managerin bestätigte die Eheschließung am Samstag auf Anfrage der "Bild"-Zeitung: "Ich kann bestätigen, dass Moritz Bleibtreu gestern in Reinbek geheiratet hat. Dabei hatten sie eigentlich den Plan, während einer Reise irgendwo im Warmen sich das Jawort zu geben", wird sie dort zitiert.

Wohl seit zwei Jahren ein Paar

Moritz Bleibtreu und Saskia de Tschaschell sollen bereits seit zwei Jahren liiert sein. Zum ersten Mal präsentierte der Schauspieler seine Liebste der Öffentlichkeit aber erst im vergangenen November. Damals brachte er sie zur Premiere der RTL+ Serie "Faking Hitler" mit, in der er Konrad Kujau, den Fälscher der Hitler-Tagebücher, spielt. Er sei "vergeben und sehr glücklich", sagte er damals.

Laut Informationen der "Bild"-Zeitung arbeitet Saskia de Tschaschell als Personalmanagerin beim Öl-Konzern Shell und spricht sechs Sprachen, darunter Norwegisch und Niederländisch. Vor ihr war Moritz Bleibtreu mit einer 40-jährigen Medien-Designerin zusammen, mit der er den heute 13-jährigen Sohn David hat.