Ein Jahr Sündenpfuhl in Köln

Ein Jahr Sündenpfuhl in Köln Musical "Moulin Rouge!" feiert seinen Erfolg Artikel anhören

Treibt nun bereits seit einem Jahr sein Unwesen: das Ensemble des Musicals "Moulin Rouge!" in Köln.

Wer nach Köln reist, kommt seit einem Jahr an "Moulin Rouge!" eigentlich nicht mehr vorbei. Und das nicht nur, weil das Musical in unmittelbarer Nähe zum Dom seine Zelte aufgeschlagen hat. Die pompöse Show ist auch ein echter Publikumsmagnet - und feiert nun ihr einjähriges Jubiläum.

"Wahrheit, Schönheit, Freiheit, Liebe" - was braucht es sonst noch? Unter dem Banner dieser vier Begriffe tanzt das Musical "Moulin Rouge!" seit inzwischen einem Jahr mit Köln einen rauschenden Cancan. Am Samstag wurde dieses Jubiläum mit geladenen Gästen, Promis und Fans im Schatten des Doms gebührend gefeiert.

Tickets für "Moulin Rouge!" (Foto: picture alliance / Panama Pictures) "Moulin Rouge! Das Musical" ist dienstags bis sonntags in Abendvorstellungen im Kölner "Musical Dome" zu sehen. An den Wochenendtagen gibt es zudem eine zusätzliche Aufführung am Nachmittag. Tickets für die Show sind auf der Webseite der Veranstaltung zu erwerben.

Denn dass es etwas zu feiern gibt, steht außer Frage: Seit die Show am 6. November 2022 ihre Deutschlandpremiere erlebt hatte, legte sie den besten Start eines Musicals auf dem deutschen Markt seit 20 Jahren hin. Und das nicht ohne Grund: Wie ntv.de schon damals nach der Uraufführung schrieb, ist "Moulin Rouge!" ebenso ein "Fest für die Sinne", wie eine "Feier der Diversität" und eine großartige "Hommage an die Popkultur" - und damit absolut sehenswert.

Das Musical, das an den Erfolgsfilm "Moulin Rouge" (ohne Ausrufezeichen) von Regisseur Baz Luhrmann aus dem Jahr 2001 angelehnt ist, entführt die Zuschauerinnen und Zuschauer an den Anfang des letzten Jahrhunderts. Und das nicht nur während der Show. Bereits beim Betreten des aufwendig dekorierten "Musical Domes" beginnt die Zeitreise. Im "Moulin Rouge", dem weltberühmten Pariser Sündenpfuhl treffen Bohèmes auf Kurtisanen, wehende Unterröcke auf verruchte Laster. Und inmitten all des frivolen Trubels dreht sich natürlich alles um eine herzzerreißende Liebesgeschichte.

"Alltagsflucht im besten Sinne"

"Ich glaube, hier kommt einfach vieles zusammen, wonach sich die Menschen gerade sehnen", erklärt sich "Musical Dome"-Geschäftsführer Henning Pillekamp den Erfolg. Die Show sei "eine Alltagsflucht im besten Sinne", wie "eine angesagte Party", bei der alle willkommen seien. "Aber im Kern geht es auch um den Glauben an die eine große Liebe, die gegen jegliche Hindernisse und über alle Zeiten hinweg Bestand hat. Von dieser Zuversicht können wir sicher alle gerade etwas gebrauchen", so Pillekamp.

Mittlerweile gingen bereits mehr als 400 Aufführungen von "Moulin Rouge!" in Köln über die Bühne. Und dabei soll es bei weitem nicht bleiben, schließlich sind im Schnitt mehr als 90 Prozent der Plätze im Saal belegt. Aktuell wird ohne Laufzeitbegrenzung geplant. Tickets werden jetzt bereits für Shows bis Ende Juni 2024 verkauft.

Dass es noch möglichst lange gehen möge, ist nicht nur den 380 Menschen zu wünschen, die auf, vor und hinter der Bühne an dem Musical mitarbeiten, sondern auch denen, die die Show bisher verpasst haben. Und Köln natürlich. Dank "Moulin Rouge!" ist die Stadt erst recht eine Reise wert.