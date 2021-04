Er ist Chef des Elektroautokonzerns Tesla und des Raumfahrtunternehmens SpaceX. Nun versucht sich Elon Musk als Moderator in einer US-Comedy-Show. Als Promi stößt er zur Stammbesetzung von "Saturday Night Live" und wird auch in Sketchen mitspielen. Es ist nicht sein erster Auftritt im Fernsehen.

Milliardär Elon Musk geht ins Fernsehen: Der Chef des Elektroautobauers Tesla und der Raumfahrtfirma SpaceX wird am 8. Mai Gastmoderator der US-Sketchshow "Saturday Night Live". Die Macher der seit 1975 laufenden TV-Sendung gaben den Auftritt des 49-Jährigen bei Twitter bekannt. Zum Konzept von "Saturday Night Live" gehört, dass jedes Mal ein Prominenter zur Stammbesetzung dazukommt, einen Eröffnungsmonolog hält und auch bei den Sketchen mitspielt.

Meist sind es Schauspieler, Musiker oder Comedians - aber unter den Gastmoderatoren waren auch schon Politiker wie der einstige New Yorker Bürgermeister Rudy Giuliani und der langjährige Senator John McCain. Donald Trump war zweimal dabei, zuletzt im Jahr 2015 am Anfang seiner schließlich erfolgreichen Präsidentschaftskampagne.

Musk wäre der erste hochkarätige Unternehmer in der Riege. Er ist aber auch kein typischer Firmenboss: Musk verwickelt sich regelmäßig in Diskussionen bei Twitter, hat eine große Fan-Gemeinde und hatte auch schon Gastauftritte in Filmen und TV-Sendungen wie "Iron Man 2", "The Big Bang Theory" und der Animationsserie "Die Simpsons". Als musikalischer Gast der Woche flankiert ihn Miley Cyrus bei ihrem sechsten SNL-Auftritt.

Musks Unternehmen SpaceX hat zuletzt erfolgreich eine gebrauchte Raumkapsel zur Internationalen Raumstation ISS befördert. Drei Männer und eine Frau hätten mit einem "Crew Dragon" an der ISS angedockt, teilten SpaceX und die US-Raumfahrtbehörde Nasa am Samstag mit. Sie waren am Freitag mithilfe einer Falcon-9-Trägerrakete vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida aus gestartet. Damit hat SpaceX nun schon zehn Astronauten in rund einem Jahr zur ISS gebracht, nachdem das Unternehmen zuvor nur Fracht transportiert hatte.

"Wir sind begeistert, ein Teil vom Fortschritt der bemannten Raumflüge zu sein, und freuen uns darauf, über die Umlaufbahn der Erde hinauszugehen zum Mond und zum Mars und dabei zu helfen, die Menschheit eines Tages zu einer weltraumreisenden Zivilisation auf mehreren Planeten zu machen", sagte Musk.