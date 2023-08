Muss Til Schweiger an Drehbuchautorin blechen?

Urteil im Rechtsstreit erwartet Muss Til Schweiger an Drehbuchautorin blechen?

Mit Filmen wie "Keinohrhasen" und "Zweiohrküken" gelingen Til Schweiger Blockbuster, die auch ordentlich Geld in seine Kasse gespült haben dürften. Drehbuchautorin Anika Decker will an dem Erfolg angemessen beteiligt werden - und kämpft darum seit fünf Jahren vor Gericht. Jetzt soll ein Urteil fallen.

Bereits seit 2018 schwelt der Rechtsstreit um die höhere Beteiligung einer Drehbuchautorin an den Gesamteinnahmen aus Til Schweigers Kinohits "Keinohrhasen" und "Zweiohrküken". Am Mittwoch nun soll eine Entscheidung verkündet werden.

Sie will für die Drehbücher zu "Keinohrhasen" und "Zweiohrküken" besser entlohnt werden: Anika Decker. (Foto: picture alliance/dpa)

Die Autorin Anika Decker fordert vor dem Berliner Landgericht mehr Geld aus den Einnahmen der beiden Filme. Hintergrund ihrer Klage ist der "Fairnessparagraf" im Urheberrecht. Er sieht eine Nachbezahlung vor, wenn die ursprünglich vereinbarte Honorierung und die später erzielten Erträge in auffälligem Missverhältnis stehen. "Keinohrhasen" war 2008 der erfolgreichste deutsche Film im Kino. Auch "Zweiohrküken" lockte später Millionen Besucher an.

Zunächst klagte Decker erfolgreich in dem sogenannten Stufenverfahren gegen die Produktionsfirma und Rechteinhaberin Barefoot Films, die Schweiger gehört, sowie gegen den Medienkonzern Warner Bros. auf Auskunft über die Einnahmen aus den Filmen. Dabei ging es sowohl um die Kinoeinnahmen wie auch um die Verwertungserträge etwa durch DVD, Fernsehen und Streamingdienste.

Es könnte um 180.000 Euro gehen

Das Landgericht gab Decker 2020 Recht mit der Begründung, dass wegen des überdurchschnittlichen Erfolgs beider Filme Anhaltspunkte für einen möglichen Anspruch der Autorin auf weitere Beteiligung bestünden. Dabei könne es offenbleiben, ob sie Alleinautorin der Drehbücher oder lediglich Mitautorin sei.

Im zweiten Schritt folgte dann die Klage auf Beteiligung an den ungewöhnlich hohen Einnahmen. In einer Gerichtsverhandlung im Juli wurde laut Medienberichten erörtert, ob die Drehbücher vor allem von Decker oder von ihr gemeinsam mit Schweiger geschrieben worden seien. Außerdem ging es um ihre frühere Bezahlung für die beiden Drehbücher und eine Nachzahlung. Im Raum stand aber auch eine Frist, nach der innerhalb von drei Jahren Auskunft zu Gewinnen verlangt werden muss, sonst tritt Verjährung ein.

Decker stehen daher möglicherweise nur Beteiligungen an den Gewinnen aus späteren Verwertungen im Internet ab 2015 zu und nicht aus den ursprünglichen Kinoeinnahmen. Laut einem Bericht der "Süddeutschen Zeitung" nannte das Gericht im Juli eine Höhe von vier Prozent dieser Einnahmen, auf die Decker Anspruch haben könnte. Genannt wurde demnach auch eine konkrete Summe im unteren sechsstelligen Bereich (180.000 Euro), um die es dann ginge. Das würde bedeuten, dass seit 2015, drei Jahre vor dem Einreichen der Klage, noch mehrere Millionen Euro (4,5 Millionen Euro) mit den nicht mehr ganz aktuellen Filmen eingenommen wurden.