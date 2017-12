Unterhaltung

Liebescomeback mit Justin Bieber: Mutter von Selena Gomez flippt aus

Millionen Teenager sind selig: Selena Gomez ist offenbar wieder mit Justin Bieber zusammen. Nur die Mutter der 25-Jährigen ist davon anscheinend alles andere als begeistert. Sie soll sich darüber so aufgeregt haben, dass sie ins Krankenhaus gebracht werden musste.

Als Selena Gomez und Justin Bieber 2010 zusammenkamen, galten sie für viele als das Teenie-Traumpaar schlechthin. Umso größer war das Entsetzen, als die beiden sich nach rund zwei Jahren wieder trennten. Vor allem Bieber machte in der Folge mit allerlei Eskapaden von sich Reden. Gomez dagegen hatte ein wesentliches braveres Image. Dennoch schienen die beiden nicht nur in der Fantasie der Fans nie so ganz voneinander loszukommen. Immer wieder wurden Gerüchte laut, es könnte vielleicht doch nochmal zu einem Liebescomeback kommen.

Nun ist das offenbar tatsächlich geschehen. Nachdem sich die an der seltenen Autoimmunkrankheit Lupus leidende Gomez einer Nierentransplantation hatte unterziehen müssen, hätten sich sie und Bieber wieder angenähert, hieß es. Und tatsächlich: In jüngster Zeit verbrachten die beiden erneut viel Zeit zusammen - das belegen diverse Paparazzi-Fotos zu verschiedenen Anlässen.

Hitziger Disput

Während vielen Fans der beiden angesichts des Liebesrevivals das Herz aufgeht, scheint Mandy Teefey, die Mutter von Gomez, dagegen regelrecht zu schäumen. Das jedenfalls berichtet das US-Portal "TMZ" und beruft sich dabei auf das nächste Umfeld der Familie. Demnach lieferte sich Teefey einen "hitzigen Disput" mit ihrer Tochter über die erneute Turtelei mit Bieber. Als die 25-Jährige ihr eröffnet habe, dass ihr alter nun auch wieder ihr neuer Freund sei, sei Teefey regelrecht ausgeflippt, so "TMZ". Und das so sehr, dass sie auf Bitten eines Familienmitglieds anschließend sogar im Krankenhaus sicherheitshalber durchgecheckt worden sei.

Dass die Familie der Sängerin und Schauspielerin anscheinend nicht die allerbeste Meinung von Bieber hat, ist nicht neu. Erst Ende Oktober zitierte ebenfalls "TMZ" einen Angehörigen von Gomez mit den Worten: "Justin ist ein gemeiner Mensch und wird von uns nie akzeptiert werden. So lange, wie sie mit ihm auch nur spricht, verhält sie sich nicht nur jedem in ihrem Umfeld gegenüber respektlos, sondern vor allem sich selbst gegenüber."

Was genau zwischen Bieber, Gomez und der Familie der 25-Jährigen vorgefallen ist, ist nicht bekannt. Aber dass Eltern nicht immer von der Partnerwahl ihrer Kinder begeistert sind, kommt bekanntlich nicht nur in Promi-Kreisen vor.

Quelle: n-tv.de