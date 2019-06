Ihre Brüste hat Naddel schon mal machen lassen. Ihre Haare auch. Also sind jetzt mal wieder die Zähne dran. Schließlich wurde an der Kauleiste das letzte Mal vor 30 Jahren richtig geschraubt. Und außerdem will natürlich auch Naddel nicht länger dieses Naddel-Weiß.

Es gibt mal wieder Neuigkeiten von Nadja Abd el Farrag. Und die haben glücklicherweise mal nichts mit der Jobsuche, Alkohol oder Dieter Bohlen zu tun. Nein, es geht stattdessen um Naddels Kauleiste!

So ließ sich die 54-Jährige von einem RTL-Team zum Zahnarzt begleiten. Der Grund: Rund 30 Jahre nachdem sich Naddel ihr unnatürlich strahlendes Lächeln ins Gesicht zaubern ließ, war es doch nun mal wieder an der Zeit für eine Generalüberholung.

"Meine Vorderfront wird gemacht. Und vor allem oben tut das ja alles so weh", erklärt Abd el Farrag ihre Motivation, sich von Bohrer und Sauger traktieren zu lassen.

"Das ist der Klassiker"

Doch wer einen guten Dentisten hat, braucht auch keine Freunde mehr. Und so kennt Zahnarzt Milan Michalides auch noch einen anderen guten Grund, weshalb sich Naddel zurecht bei ihm in Behandlung begibt. "Ich glaube, es gibt niemanden in Deutschland, der nicht wirklich die Zahnfarbe von Naddel kennt", so der Mediziner. "Jeder, der bei uns in die Praxis kommt, sagt: 'Ich möchte helle Zähne, aber nicht so hell wie bei Naddel.' Das ist der Klassiker. Es ist einfach ein bisschen too much", weiß er zu berichten.

Dementsprechend geht es dem Blendwerk in Abd el Farrags Mund an den Kragen. Am Ende sind die Zähne des Ex-Models zwar immer noch weiß, der bisherige Porzellan-Charme jedoch deutlich reduziert. "Also ich find's super gemacht", freut sich Naddel und fällt Michalides vor Freude in die Arme.

Seit sieben Monaten trocken

Doch die ehemalige "Peep"-Moderatorin hat noch andere Gründe zur Freude. Zum einen ist sie nach RTL-Informationen seit sieben Monaten trocken. Zum anderen plant sie ihren Umzug nach Mallorca, um dort - mal wieder - als Sängerin durchzustarten.

Und was machen jetzt alle anderen bloß, wenn sie künftig zum Zahnarzt gehen? Vielleicht sagen sie: "Ich möchte gerade Zähne, aber nicht so gerade wie bei Stefan Raab."