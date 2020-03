Naomi Campbell ist Hygiene-Fanatikerin. Und so ist es für sie eine Selbstverständlichkeit, aufgrund des Coronavirus zu drastischen Maßnahmen zu greifen. Das Model fliegt ab sofort nur noch in Ganzkörper-Sicherheitskluft.

Die Sorge, am Coronavirus zu erkranken, macht auch vor den Stars nicht halt. Supermodel Naomi Campbell ist berufsbedingt ständig auf Reisen und in Flugzeugen unterwegs. Nun hat sie auf ihrem Instagram-Profil mehrere Bilder gepostet. Auf einem sitzt sie auf dem Beifahrersitz eines Wagens und schaut mit weißer Kapuze, Schutzbrille und Mundschutz nach draußen. Dazu schreibt die 49-Jährige: "Sicherheit geht vor".

Auf zwei weiteren Bildern ist sie am Flughafen von Los Angeles zu sehen, ebenfalls in Schutzkleidung. Sie trägt einen weißen Ganzkörperanzug, lila Handschuhe und wieder Brille und Mundschutz, während sie ihren Rollkoffer hält. Dazu legt sie noch einmal nach: "Sicherheit geht vor - nächstes Level."

Hygiene geht immer vor

Campbell nimmt es aber offenbar mit Humor, denn sie schreibt außerdem: "Danke Linda Evangelista, das ganze Video kommt bald auf meinem Youtube-Kanal." Dieser Satz ist als Anspielung auf ein Video des Topmodels aus dem letzten Jahr zu verstehen. In dem Clip mit dem Namen "Naomi Campbell's Airport Routine" sieht man, wie sie vor jedem Flug gründlich ihren Sitzplatz reinigt und desinfiziert.

Hygienetücher sind Campbells ständige Reisebegleiter. Sie reinige immer "alles, was man möglicherweise anfassen könnte" und meint: "Es ist mir egal, was die Leute von mir denken." Es sei ihre Gesundheit, und sie würde sich dadurch besser fühlen. Schon zu dieser Zeit trägt sie anschließend eine Atemschutzmaske. Die Menschen würden im Flugzeug schnell anfangen, zu husten und zu niesen, so Campbell in dem Video von 2019 weiter. Mit ihrem ständigen Motto liegt sie jetzt gerade wohl absolut richtig.