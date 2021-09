Natalia Avelon wird mit dem Film "Das wilde Leben" bekannt, in dem sie Uschi Obermaier spielt. Nun tritt die 41-Jährige noch einmal in die Fußstapfen der Model-Legende und zieht sich für den "Playboy" aus, denn: "Nacktheit ist für mich nichts Irritierendes, Perverses oder Einschüchterndes", sagt sie.

Natalia Avelon hat sich für das "Playboy"-Cover ausgezogen und ziert die neue Oktober-Ausgabe, die am morgigen Donnerstag erscheint. Bekannt ist die Schauspielerin etwa aus dem Film "Das wilde Leben" (2007), in dem sie Fotomodell Uschi Obermaier verkörperte. Auch die Ikone der 68er-Bewegung hat vor 25 Jahren das "Playboy"-Cover geschmückt - im September 1996. Die Arbeit an "Das wilde Leben" habe Avelon "meine eigene Sexualität nähergebracht", erklärt die 41-Jährige im "Playboy"-Interview zum Shooting.

Da schmeckt der Kaffee. (Foto: Michel Haddi für PLAYBOY Deutschland Oktober 2021)

"Uschi ist, im positiven Sinne, sehr animalisch. Sie liebt und wertschätzt sich, auch ihren Körper, sie ist wie eine Katze. Selbstbewusst und eigensinnig! Ein absolutes Vorbild für andere Frauen!", sagt sie über Obermaier, die seit dem Film eine enge Freundin geworden ist.

Nacktheit "ehrlichste Form des Daseins"

Mit ihrem Cover, fotografiert von Michel Haddi, will Natalia Avelon ein Zeichen gegen sexuelle Tabus und für Selbstbestimmung setzen. "Nacktheit ist für mich nichts Irritierendes, Perverses oder Einschüchterndes. Ganz im Gegenteil", stellt die Schauspielerin klar. "Es ist in meinen Augen die purste, natürlichste und ehrlichste Form unseres Daseins. Leider haben wir das Thema irgendwann tabuisiert und uns damit eine Distanz zum eigenen Körper geschaffen."

Das Cover mit Avelon. (Foto: Michel Haddi für PLAYBOY Deutschland Oktober 2021)

Das Wichtigste sei, "dass jeder völlig autark das ausleben darf, was sie oder ihn glücklich macht, ohne sich den anderen gegenüber rechtfertigen zu müssen" - egal, "ob nackt oder zugeknöpft". Der Ursprung von Sexismus liege Avelons Meinung nach in einer Doppelmoral. "Wenn Männer ihren eigenen Lebensstil bei Frauen nicht akzeptieren und plötzlich zu Pseudo-Moralaposteln werden. Das macht mich sauer!", führt sie aus. "Das toleriere ich nicht, da vertrete ich konsequent das emanzipierte weibliche Geschlecht."

Weitere Motive aus dem Shooting mit Natalia Avelon gibt es exklusiv beim "Playboy".