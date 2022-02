Die RTL-Zuschauerinnen und -Zuschauer kennen Nazan Eckes stets perfekt gestylt, geschminkt und frisiert. Doch privat macht es sich die Moderatorin selbstredend gerne auch mal ganz unglamourös gemütlich. Wie das aussieht, zeigt sie nun ihren Fans.

Über einen Mangel an Beschäftigung kann sich Nazan Eckes sicher nicht beklagen. Seit 2018 steht sie schließlich regelmäßig für "Extra - Das Magazin" bei RTL vor der Kamera. Zudem hat sie zwei kleine, 2014 und 2016 geborene Söhne. Und dann kam vor einiger Zeit auch noch ein familiärer Schicksalsschlag hinzu.

Der Vater der Moderatorin ist an Demenz erkrankt. Deshalb legte Eckes Anfang 2021 sogar eine zweimonatige TV-Pause ein, um in die Türkei zu reisen und ihre Mutter bei der Pflege zu unterstützen.

Im Fernsehen sieht man der 45-Jährigen all das, was hinter den Kulissen so passiert, natürlich nicht an. Hier ist sie stets top gestylt, geschminkt und frisiert. Doch in ihrem Privatleben lässt selbstredend auch Eckes gerne mal Fünfe gerade sein. Ihren über 300.000 Followerinnen und Followern bei Instagram gewährt sie nun einen ungeschminkten Einblick in ihren Alltag.

"My Warm Cosy Place"

So hat Eckes einen ihrer jüngsten Posts mit der Ortsmarke "My Warm Cosy Place" ("Mein warmer gemütlicher Ort") versehen. Hinzu kommen noch diverse Hashtags: "No Make-up", "No Glam", "No Stress" zum Beispiel. Und tatsächlich präsentiert sie sich auf dem Schnappschuss in ihrer natürlichen Schönheit.

An ihrem Rückzugsort ist Eckes jedoch nicht allein. Von ihrem Ehemann Julian Khol ist zwar nichts zu sehen, doch die Moderatorin hat Gesellschaft von einer Katze, die sich an ihren mit einem Hoodie bekleideten Körper schmiegt.

Der Katze dürfte es ohnehin egal sein, dass Frauchen die Kosmetik einfach mal im Schrank gelassen hat. Von ihren - auch prominenten - Fans erntet Eckes dagegen viel Zustimmung. Ihre "Extra"-Vorgängerin Birgit Schrowange etwa ließ ein "Gefällt mir" da. Und Schauspielerin Ursula Karven hatte einen guten Rat parat: "Genieß es!"