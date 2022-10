Noch am 4. Oktober veröffentlicht Nazan Eckes ein fröhliches Foto ihrer vierköpfigen Familie. Doch das Eheglück soll zu diesem Zeitpunkt längst gescheitert sein. Auf Nachfrage bestätigt die Schwester nun, dass die Ehe der beliebten RTL-Moderatorin nach zehn Jahren gescheitert ist.

RTL-Moderatorin Nazan Eckes und ihr Mann, Julian Khol haben sich getrennt. Die Schwester des beliebten TV-Gesichts habe das Ehe-Aus bestätigt, berichtet die "Bild"-Zeitung. "Ja, es ist richtig, Nazan und Julian sind kein Paar mehr", zitiert das Blatt Belgi Üngör, die zudem Managerin der Moderation ist. "Als Eltern teilen sie sich die Erziehung ihrer Söhne."

Eckes und der österreichische Künstler und Maler Khol hatten im Juni 2012 geheiratet. Gemeinsam haben sie zwei Söhne, die 2014 und 2016 geboren wurden. Noch am 4. Oktober hatte die Moderatorin am Geburtstag des älteren Sohnes einen Schnappschuss der vierköpfigen Familie auf Instagram veröffentlicht. "Unser 'großes' Baby ist heute 8 Jahre alt geworden", schrieb die 46-Jährige. "We love you to the moon and back", was so viel bedeutet wie: "Wir lieben Dich mehr als alles andere."

Nach Angaben der "Bild"-Zeitung lebte das Paar zu diesem Zeitpunkt allerdings schon seit zweieinhalb Jahren getrennt. Bei ihrem Oktoberfestbesuch Ende September sollen sich die Anzeichen verdichtet haben: Demnach trug Eckes ihre Dirndlschleife links, was dafür steht, ledig zu sein.

Für die beliebte Moderatorin ist die Trennung die zweite große Veränderung in diesem Jahr: Im April gab Eckes bekannt, ihre exklusive Zusammenarbeit mit RTL nach 23 Jahren zu beenden und ihre Sendung "Extra" abzugeben. Von der Kölner Bildfläche verschwindet die 46-Jährige damit aber keineswegs: "Es gibt jedoch Ideen, gemeinsame Projekte mit RTL auch über das Ende 2022 hinaus auf ganz neuer Basis umzusetzen", stellte Eckes klar. Nach RTL-Angaben sind unter anderem ein großer Themenabend mit Eckes sowie eine Interviewreihe geplant.