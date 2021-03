Für neue "The Crown"-Staffel

Die fünfte Staffel von "The Crown" umspannt die royalen Geschehnisse der frühen 90er-Jahre. Für die Hitserie startet Netflix nun einen Casting-Aufruf für einen Darsteller, der den jungen Prinz William verkörpern soll. Gesucht wird ein blondes Schauspieltalent zwischen 9 und 13 Jahren.

Fans des Netflix-Hits "The Crown" fiebern den neuen Folgen entgegen. Im November 2020 startete die vierte Staffel auf dem Streamingdienst. Und auch in der fünften Staffel wird wieder ein junger Prinz William neben seinen Eltern Prinz Charles und Prinzessin Diana zu sehen sein. Wie die "Daily Mail" nun berichtet, hat die Suche nach einem geeigneten Darsteller bereits begonnen.

Der Casting-Aufruf wurde einer Netflix-Quelle zufolge bereits an Hunderte von Schulen und Schauspielclubs versandt. Casting-Direktorin Nina Gold sucht demnach nach einem blonden Schauspieltalent im Alter von 9 bis 13 Jahren, um den britischen Prinz zu verkörpern. Das Casting eines geeigneten Darstellers für die Rolle des Prinz Harry soll hingegen erst zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden.

Sie ist die neue Prinzessin Diana: Elizabeth Debicki (Foto: imago images / Italy Photo Press)

Die Handlung der mit Spannung erwarteten fünften Staffel von "The Crown" umspannt die Geschehnisse der frühen 1990er-Jahre, unter anderem ein Feuer auf Schloss Windsor und das Ehe-Aus mehrerer Kinder von Queen Elizabeth II. Bislang ist nicht bekannt, ob auch der Tod von Lady Di im August 1997 in Paris in den neuen Folgen gezeigt wird. Gespielt wird die Prinzessin von Wales nicht mehr wie bisher von Emma Corrin, sondern von Elizabeth Debicki.

Bis die Fans des Serienhits in den Genuss der neuen Folgen kommen, dauert es allerdings noch eine Weile. Obwohl die Dreharbeiten diesen Sommer beginnen sollen, ist der Start von Staffel fünf erst für das Jahr 2022 geplant.