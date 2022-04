Geburtstagskind am Strand

Geburtstagskind am Strand Neue Fotos veröffentlicht: Prinz Louis wird vier

Prinz Louis, das dritte Kind von Prinz William und Herzogin Kate, feiert seinen 4. Geburtstag. Ihm zu Ehren veröffentlichen seine Eltern neue Strandfotos von ihm und die zeigen: Dem jüngsten der Royals scheint es blendend zu gehen.

Zum Geburtstag ihres jüngsten Sohnes hat die begeisterte Hobby-Fotografin Herzogin Kate (40) mehrere Fotos von Prinz Louis veröffentlicht. Der jüngere Bruder von Prinz George (8) und Prinzessin Charlotte (6) ist darauf barfuß zu sehen, wie er mit einem grellen Cricketball vor den Dünen eines Strandes in der ostenglischen Grafschaft Norfolk herumtollt.

Unter seinem grauen Pullover trägt der kleine Prinz standesgemäß ein weißes Hemd, seine kurze grüne Hose sieht dafür etwas mehr nach Freizeitlook aus. Die Fotos von Louis - aktuell der Fünfte in der britischen Thronfolge - sollen aus diesem Monat stammen. Die Familie von Prinz William (39) und Kate verbringt viel Zeit in ihrem Wohnsitz Anmer Hall nahe der Küste, der zum königlichen Sandringham Estate in Norfolk gehört.

Schon zu vorherigen Geburtstagen und anderen Anlässen veröffentlichte die Familie Fotos der Kinder, die Kate in der ländlichen Umgebung aufgenommen hatte. Aus dem Palast kamen Glückwünsche: "Happy 4th Birthday Prince Louis!", hieß es auf dem offiziellen Twitter-Account der Royal Family - versehen mit einer roten Geburtstagstorte.