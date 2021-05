In genau einer Woche ist es so weit: Dann werden Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matthew Perry, David Schwimmer und Matt LeBlanc wieder zu "Friends". Ein erster Trailer zu der mit Spannung erwarteten Reunion ist bereits zu sehen. Doch einiges darin sorgt bei den Fans für Unmut.

HBO Max hat einen Trailer zu dem "Friends"-Special mit Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matthew Perry, David Schwimmer und Matt LeBlanc veröffentlicht - und die Fans der früheren US-Erfolgsserie sind nicht uneingeschränkt zufrieden damit. Zwei Personalien fallen bei den kritischen Stimmen besonders stark ins Gewicht: US-Schauspieler Perry und der britische Moderator James Corden, der im Gespräch mit den Stars in der alten Serienkulisse zu sehen ist.

Matthew Perrys Auftritt im Teaser schockte die Fans. Denn er wirkte teilnahmslos. Das fiel bereits im "People"-Interview auf, das die sechs Hauptdarsteller vorab gegeben hatten und in dem der Schauspieler angeblich teilweise undeutlich antwortete. Die Fans scheinen verwirrt. "Ich kann nicht glauben, wie Matthew Perry aussieht ... ernsthaft, es bricht mir das Herz", twitterte einer, nachdem er das Video gesehen hatte. Ein anderer Fan schrieb: "Es schmerzt mich, Matthew Perry so zu sehen, er scheint einfach abwesend, starrt ins Leere und spricht langsam."

Ein dritter Zuschauer fügte hinzu: "Ich hasse es, das zu sagen, aber ich bin traurig und habe höllische Angst um Matthew Perry." Als der fröhliche "Chandler" stand Matthew Perry zehn Jahre lang für die beliebte Serie vor der Kamera. Später machte er öffentlich, dass er während der Dreharbeiten mit erheblichen Suchtproblemen zu kämpfen gehabt hatte.

"Einfach sein lassen"

Viel negatives Feedback gab es in den sozialen Medien auch für James Cordens Moderation im "Friends"-Reunion-Special am 27. Mai. "All diese Leute hätten bei der 'Friends'-Reunion dabei sein können, aber Warner Bros. hat sich für Justin Bieber und James Corden entschieden", schimpfte ein Twitter-Nutzer neben einem Bild von namhaften Gaststars aus der Serie wie Brad Pitt, Bruce Willis und Reese Witherspoon. "James Corden fügt der Liste der Dinge, die er mit seiner bloßen Anwesenheit ruiniert hat, die Reunion von 'Friends' hinzu", meinte ein anderer.

"Viele interessante und berühmte Leute und James Corden", kommentiert wieder ein anderer Serienfan. "Versteht mich nicht falsch, ich habe mir seit 2004 eine 'Friends'-Reunion gewünscht, aber wenn mir jemand gesagt hätte, dass James Corden dabei sein würde, hätte ich ihnen gleich geraten, es einfach sein zu lassen", lautete ein weiterer der zahlreichen Tweets in diese Richtung. Andere Twitter-Nutzer machen sich wiederum Sorgen darüber, dass überhaupt so viele Stars an der Reunion mitwirken und dies von der eigentlichen Handlung und den sechs Hauptdarstellern ablenken könnte.

James Cordens Anwesenheit in der Reunion ist auch noch in anderer Hinsicht überraschend. Denn seine "Late Late Show" wird auf CBS ausgestrahlt, während die Serie "Friends" jahrelang ein wichtiges Format im Programm des Konkurrenzsenders NBC war.