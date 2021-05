Seit Monaten warten Fans der US-Serie "Friends" auf die Rückkehr ihrer TV-Helden, doch die Pandemie machte der Reunion einen Strich durch die Rechnung. Nun hat der Streamingdienst HBO Max nicht nur einen neuen Termin bekannt gegeben, sondern auch die Namen einiger Gast-Stars.

Die Wiedervereinigung der "Friends" steht kurz bevor: Wie HBO Max mitteilte, soll die wegen der Pandemie verschobene einmalige Spezialfolge der US-Kultserie ab dem 27. Mai gestreamt werden. Mit von der Partei werden demnach auch mehrere prominente Fans der Serie sein, darunter Justin Bieber, David Beckham, Lady Gaga sowie die Supermodels Cindy Crawford und Cara Delevigne.

"Friends" wurde von 1994 bis 2004 gedreht und mit vielen Preisen ausgezeichnet. Die Stars der Sitcom - Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry und David Schwimmer - hatten sich bereiterklärt, für ein einmaliges Wiedersehen der Charaktere wieder vor die Kamera zu treten.

Hauptdarsteller verdienen wohl Millionen

"Friends: The Reunion" wurde nun im Original-Studio der Warner Bros Studios in Los Angeles gefilmt. Ein virtuelles Wiedersehen sei nie infrage gekommen, sagten die Produzenten.

Ein kurzer Trailer zeigt die sechs Freunde, wie sie sich Arm in Arm langsam von der Kamera entfernen. Beim Comeback macht auch Tom Selleck mit, der in zehn Folgen als Schwarm von Monica (Cox) auftrat. Auch Reese Witherspoon, die als Schwester von Rachel (Aniston) in der Serie mitspielte, wird dabei sein. Die "Friends"-Produzenten Kevin Bright, Marta Kauffman und David Crane kehrten ebenfalls für das Spezial zurück.

Die Serie erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit, selbst bei Zuschauern, die zu jung sind, um sich an die Original-Ausstrahlung zu erinnern. WarnerMedia, das Unternehmen hinter HBO Max, hatte gehofft, das Spezial rechtzeitig zum Start seiner Streaming-Plattform im vergangenen Mai ausstrahlen zu können.

Die Corona-Pandemie brachte die Produktion allerdings ins Stocken. Die Folge wird nun exakt ein Jahr später als geplant gezeigt. Die Hauptdarsteller verdienen laut Brancheninsidern jeweils 2,5 Millionen Dollar für den Auftritt.