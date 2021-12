Am 1. Januar ist es so weit

Vor genau 20 Jahren kommt die erste "Harry Potter"-Verfilmung ins Kino. Nun treffen sämtliche Darsteller der Filmreihe für ein TV-Special noch einmal aufeinander. Ein neuer Trailer lässt die Fans schon jetzt in magischen Erinnerungen schwelgen.

Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint und viele weitere Stars aus dem "Harry Potter"-Universum kehren zum Jahresbeginn 2022 erstmals wieder vereint auf die TV-Bildschirme zurück. Ab dem 1. Januar sind die beiden Specials "Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts" und "Harry Potter: Hogwarts Tournament of Houses" bei Sky und Sky Ticket verfügbar. Ein neuer Trailer von HBO Max lässt die Fans schon jetzt in magischen Erinnerungen schwelgen.

Gleich zu Beginn des rund 50-sekündigen Clips ist der altbekannte Tagesprophet mit der Schlagzeile "Hogwarts Special Edition - Willkommen zurück, Ehemalige" zu sehen. Anschließend bekommen zwei Filmlieblinge die Einladung zur Reunion in Form eines Briefes samt Hogwarts-Siegel zugeschickt: Robbie Coltrane alias Rubeus Hagrid und Matthew Lewis alias Neville Longbottom. Mark Williams, Schauspieler von Arthur Weasley, zögert offenbar nicht lange und begibt sich direkt in den Hogwarts-Express.

"Ausführliche Interviews mit Darstellern"

In "Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts" treffen Radcliffe, Watson und Grint erstmals nach dem Ende der Filmreihe wieder mit Regisseur Chris Columbus aufeinander, um den 20. Jahrestag des ersten Teils "Harry Potter und der Stein der Weisen" zu zelebrieren. Neben den drei Hauptdarstellern von Harry Potter, Hermine Granger und Ron Weasley kehren auch viele weitere Darsteller aus den acht Filmen zurück. Darunter Helena Bonham Carter, Robbie Coltrane, Ralph Fiennes, Jason Isaacs, Gary Oldman, Imelda Staunton, Tom Felton, James Phelps, Oliver Phelps, Mark Williams, Bonnie Wright, Alfred Enoch, Matthew Lewis, Evanna Lynch und Ian Hart.

Gezeigt wird eine "bezaubernde Making-of-Geschichte anhand von brandneuen, ausführlichen Interviews und Gesprächen mit den Darstellern", heißt es in einer Pressemitteilung von Sky. Die Zuschauer erwartet eine "magische Reise durch eines der beliebtesten Filmfranchises aller Zeiten". Und damit nicht genug!

Sky und Sky Ticket zeigen außerdem das vierteilige Special "Harry Potter: Hogwarts Tournament of Houses", das von keiner Geringeren als Helen Mirren moderiert wird. Die Oscarpreisträgerin stellt darin das Wissen eingefleischter "Harry Potter"-Fans auf die Probe, die sich Hunderten von Quizfragen stellen müssen. Der Gewinner wird am Ende zum Champion des House Cups ernannt.