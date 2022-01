Letzten Sommer wurde gemunkelt, dass sich die Hummels-Ehe nach sechs Jahren erledigt hätte. Offiziell bestätigt wurde die Trennung hingegen nie. Auch, wenn sich Gerüchte um eine Liaison von Mats mit einer anderen Frau hartnäckig hielten. Nun spricht Cathy in einem Post von Neuanfang.

Cathy und Mats Hummels sind seit 2015 verheiratet. Ihr gemeinsamer Sohn kam im Januar 2018 zur Welt. Seit einigen Monaten kursieren allerdings Trennungsgerüchte um die beiden. Vonseiten des Paares blieben diese bislang unkommentiert. Aber auch von einer neuen Freundin des Fußballprofis ist seit einiger Zeit immer wieder die Rede.

Ungeachtet dessen, zeigte sich das Paar jedoch in den letzten Wochen wieder gemeinsam. Ob zu Mats Geburtstag oder auf dem Weihnachtsmarkt, in den sozialen Medien konnten Interessierte das Paar zuletzt wieder öfters gemeinsam in die Kamera lächeln sehen. Was Anlass zur Hoffnung für den Zustand der Ehe gab und gibt.

Und die Gerüchte auf eine Wiederbelebung beziehungsweise Fortbestand der Beziehung werden nun erneut durch einen Post auf Instagram angeheizt. Demnach sind die beiden gemeinsam mit ihrem Sohn in Dubai ins neue Jahr gerutscht. Zu einem entsprechendem Bild lässt Cathy ihre Follower wissen: "No matter how hard the past, you can always begin again (Buddha)." (Übersetzt: Egal, wie schwer die Vergangenheit ist, du kannst immer von vorn beginnen).

Auch angeblich neue Freundin postet

Und auch wenn sich die Hummels darüber hinaus zu ihrem Beziehungsstatus bedeckt halten, glauben nicht wenige ihrer Follower an einen Neuanfang und sind entsprechend aus dem Häuschen. So schreibt eine Userin: "Ihr seid eine sehr schöne Familie! Bleibt zusammen und bekommt noch ein Baby!" Andere Follower schreiben: "Es ist so schön, euch so glücklich zu sehen" und "Fein, wenn es wieder funktioniert".

Mats angebliche Liaison Lisa S. hingegen, gibt sich kryptisch. Die Tischtennisspielerin postet ebenfalls zum neuen Jahr auf Instagram. Darin zitiert sie das Lied Rosenkrieg von Sängerin Loredana. Unter anderem heißt es darin: "Langsam wird mir diese ganze Sache hier zu viel. Jeder denkt, die Schuld, sie wäre meine. Doch es gibt zwei Seiten und du weißt es, Babe. [...] Die Wahrheit kennen nur wir beide."

Zudem gibt sich Lisa auf Instagram melancholisch. "Es gab viele Tiefpunkte dieses Jahr, aber dafür umso schönere Höhepunkte und ich bin dankbar für alle einzelnen."