Cathy Hummels reist mit ihrem Sohn nach Dortmund, um dort im Kreis der Familie den Geburtstag ihres Mannes Mats zu feiern. Das sei für sie "selbstverständlich", erklärt sie. Ist das wirklich so? Schließlich halten sich die Gerüchte hartnäckig, das Paar habe sich getrennt.

An diesem Donnerstag feiert Fußballprofi Mats Hummels seinen 33. Geburtstag. Das nimmt seine Frau Cathy Hummels zum Anlass, um mit dem gemeinsamen Sohn Ludwig zu ihm nach Dortmund zu reisen. Das sei für sie "selbstverständlich", sagt sie in einer Instagram-Story und nimmt ihre Follower mit auf die Reise.

Angekommen in Dortmund, wird "erstmal Fußball geschaut und Daumen gedrückt". Glück hat es offensichtlich gebracht, Mats Hummels siegte am Abend mit Borussia Dortmund mit 3:0 gegen Greuther Fürth. In einem Post erklärt Cathy Hummels zudem zu einem Foto mit ihrem Sohn: "Wisst ihr, was mir das Wichtigste ist? Ludwig soll glücklich sein und wissen, dass Mama und Papa immer für ihn da sind."

Auch in einem aktuellen Interview mit dem Magazin "Bunte" spricht Cathy Hummels über den dreijährigen Jungen. Von Ludwig habe sie gelernt, "dass es wichtig ist, an sich zu glauben, Träume zu haben, einfach zu leben und auch manchmal loslassen muss".

"Ich wurde gemobbt"

Cathy Hummels hatte im September öffentlich gemacht, dass sie in der Vergangenheit unter Depressionen gelitten habe. Ihrem Kind wolle sie das ersparen, macht sie deutlich. "Das Wichtigste für ein Kind - aber auch für einen selbst - ist es, zu wissen, wer du bist. Ich wusste das in meiner Jugend nicht, wurde selber lange gemobbt", erklärt sie.

Wenn einem gesagt werde, "dass du hässlich bist oder dumm, dann macht das etwas mit dir", ist sich die 33-Jährige sicher. "Ich konnte mit dieser Negativität nicht umgehen und wusste nicht, wer ich bin - letztendlich bin ich in Depressionen verfallen. Genau aus diesem Grund ist meine wichtigste Message an Ludwig, dass er weiß, wer er ist und was er kann", fügt sie hinzu.

Sie selbst befinde sich gerade "in einer Phase, in der ich mich kreativ ausleben und meine Projekte verwirklichen will", sagt Cathy Hummels. Durch ihre Depression sei ihr das eine lange Zeit nicht möglich gewesen. "Aber natürlich hat Ludwig immer Priorität", betont sie.

Cathy und Mats Hummels sind seit 2015 verheiratet. Ihr gemeinsamer Sohn kam im Januar 2018 zur Welt. Seit einigen Monaten kursieren Trennungsgerüchte um die beiden. Vonseiten des Paares blieben diese bislang unkommentiert.