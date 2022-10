Viele Prominente bringen ihre Unterstützung der Proteste im Iran zum Ausdruck. Einige, indem sie ihre Haare abschneiden. Andere, indem sie zum Mikro greifen. So wie nun Nico Santos, der sich den Iranerinnen und Iranern persönlich verbunden fühlt.

Um seine Solidarität mit den Protesten im Iran zum Ausdruck zu bringen, hat Nico Santos einen iranischen Freiheitssong auf Persisch eingesungen. "Die Ereignisse und die Berichte aus dem Iran nehmen mich persönlich sehr mit, da ich sehr viele iranische Freunde habe, inklusive meines besten Freundes", sagt der 29-jährige Popstar.

Auch seine ersten WG-Mitbewohner in Deutschland seien vor zehn Jahren nach seinem Umzug von Mallorca Iraner gewesen, so Santos. "Für sie ist diese Zeit gerade ein großer Schritt der Hoffnung. Für eine Stärkung der Rechte von iranischen Frauen und für eine insgesamt freiere Gesellschaft, in der alle selbstbestimmt leben können."

Santos veröffentlichte einen Clip auf Instagram, in dem er die Protestballade "Baraye" des Sängers Shervin Hajipour anstimmt. Der Song besteht aus Tweets über die Proteste und thematisiert die Sehnsucht nach einem besseren Leben. Das Lied wurde zur inoffiziellen Hymne der Protestierenden gegen das politische Regime. Shervin wurde kurz nach der Veröffentlichung vor einigen Wochen festgenommen und ist derzeit auf Kaution frei.

Nico Santos auf RTL+ Auf der Suche nach Musik von Nico Santos? Songs, Alben und Infos von ihm gibt es auf RTL+.

"Ich finde Aktionen, die Aufmerksamkeit für gesellschaftliche und politische Missstände erregen, wahnsinnig wichtig", sagt Santos. Er wolle mit dem Video "vielleicht einen kleinen Teil dazu beizutragen, mehr Bewusstsein für die eklatanten menschenrechtlichen und politischen Missstände im Iran zu erzeugen".

Der als Nico Wellenbrink geborene Sänger schaffte seinen Durchbruch 2017 mit dem Song "Rooftop". Auch als Produzent und Songschreiber für andere Künstlerinnen und Künstler ist er aktiv. Das Fernsehpublikum kennt ihn zudem von "The Voice of Germany", wo er von 2019 bis 2021 als Coach mitwirkte.