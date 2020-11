Reality-TV-Teilnehmerin Julia Prokopy erwartet ihr erstes Kind, Vater des Babys ist Model Nico Schwanz. Doch nun hat sich das Paar im siebten Monat der Schwangerschaft getrennt. Einen Rosenkrieg soll es aber wohl trotzdem nicht geben.

Vor wenigen Wochen wird bekannt, dass Julia Prokopy und Nico Schwanz gemeinsam ihr erstes Kind erwarten. Erst im Juli waren die zwei nach einer Beziehungspause überhaupt wieder zusammengekommen.

Bei Instagram suchte die Influencerin kürzlich gemeinsam mit ihren Followern einen Namen für das Mädchen, das schon bald zur Welt kommen wird. Und beim Babybauch-Shooting im Oktober war zwischen ihr und Kindsvater Schwanz augenscheinlich noch alles in Ordnung. Dort malte et mit Lippenstift ein Herz auf den Bauch der werdenden Mutter.

Prokopys Followern bei Instagram fällt dann aber auf, dass sie sich auf ihren Fotos immer häufiger allein zeigt. Nun bestätigen das 42 Jahre alte Männermodel und die 25-jährige Influencerin, dass sie getrennte Wege gehen.

Statements auf beiden Profilen

"Viele von euch haben es ja schon seit Längerem vermutet", so Schwanz in einem Statement in seiner Instagram-Story. "Wir sind beide der Meinung, dass es trotz eines erneuten Versuchs einfach nicht für eine langfristige Beziehung reicht", erklärte der ehemalige "Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer weiter. Auf dem Profil seiner Ex-Freundin sind exakt dieselben Worte zu finden. Offenbar möchte man aber gerade für den gemeinsamen Nachwuchs aber trotzdem zusammenhalten. "Wir haben uns im Guten getrennt und unser gemeinsames Kind steht nun an erster Stelle", erklären die zwei weiter.

Julia Prokopy war 2017 Teilnehmerin bei der RTL-Datingshow "Der Bachelor" und wurde schon in der zweiten Folge von Sebastian Pannek nach Hause geschickt. Im folgenden Jahr machte sie bei "Germany’s next Topmodel" mit, schied aber auch dort sehr früh aus. Außerdem war sie 2018 als Wiesn-Playmate in der Oktoberausgabe des "Playboy" zu sehen.

Bei "Bachelor in Paradise" kämpfte sie 2019 um die Gunst des einstigen "Bachelorette"-Kandidaten Aurelio Savina. Jedoch schied sie freiwillig in der dritten Folge aus. Kurz darauf wurde bekannt, dass sie und Nico Schwanz ein Paar sind. Die zwei sollen sich auf einer Veranstaltung kennengelernt haben. Nico Schwanz hat bereits einen zehnjährigen Sohn namens Damian Dion aus einer vorherigen Beziehung.